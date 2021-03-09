«Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия»: «Автомобилист» выплеснул крик души

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» провёл две домашние встречи в серии плей-офф против «Авангарда». И эти матчи завершились с переменным успехом: в первом «шофёры» смогли добыть победу (2:1), а во втором уступили в овертайме (3:4).

Несмотря на то что «Автомобилист» подошёл к плей-офф в разобранном состоянии, и нынешний регулярный сезон явно не может занести себе в актив, в плей-офф «шофёры» смотрятся хорошо. После проваленного первого матча подопечные Билла Питерса вполне могли сравнивать счёт во второй игре, однако уступили со счётом 3:4.

Две домашние игры «Автомобилист» провёл на очень высоком уровне. Да, возможно где-то «шофёры» играли не так ярко, как хотелось бы, не так много атаковали. Но результат был достигнут: в третьей игре екатеринбуржцы воспользовались своими моментами и одержали победу со счётом 2:1, сократив отставание в серии.

Ну, и, конечно, стало ясно, что во многом четвёртый матч станет решающим. В случае победы «Автомобилист» сравнивает счёт и остаётся в борьбе, в случае поражения едет в Балашиху при счёте 1:3 и, вероятно, там и заканчивает сезон. Поэтому «шофёры» очень грамотно проводили этот матч, и за три с половиной минуты до конца третьего периода вели в нём со счётом 3:1. Казалось, что в таких матчах не отыгрываются две шайбы за такое время, тем более что подопечные Билла Питерса на протяжении практически всех трёх периодов держали оборону и, что самое главное, не допускали удалений. Но здесь главное слово – «практически». «Автомобилист» умудрился схлопотать два удаления подряд, дважды пропустить и уйти в овертайм, сил на который уже не оставалось. Первый дополнительный период екатеринбуржцы оборонялись за счёт Якуба Коваржа, который поставил свой личный рекорд – 55 сейвов за матч. Однако во второй дополнительной двадцатиминутке даже его стараний не хватило, опытный Илья Ковальчук принёс «Авангарду» важную победу – 4:3.

Но самое интересное началось уже после матча. На официальном сайте и в социальных сетях появилось письмо, обращённое к судейскому корпусу КХЛ. Уже по названию («Порешали ещё раз: третий матч подряд – отрыв башки») стало понятно, что это не какое-то официальное письмо, а чисто эмоциональный выплеск. Конечно, неожиданно было видеть такой текст в официальных социальных сетях клуба и на его сайте, тем более что клубам на уровне регламента запрещено подвергать критике судей. Но поводы для такого письма, мягко говоря, были.

Когда между собой играют вторая и седьмая команды конференции, не возникает даже мыслей о том, что судьи, специально или нет, будут тащить более сильную команду, коей до этой серии казался «Авангард». Однако когда у номинальных лидеров не пошла игра и начались проблемы, в дело вступили судейские решения, которые, по сути, и привели к счёту 3:1 в серии. Началось всё в Балашихе, где во втором матче у «Автомобилиста» отменили две заброшенные шайбы из-за офсайда, причём отменили уже после просмотра повтора по запросу тренерского штаба «Авангарда». И если в первом случае Питер Холланд действительно неправильно вошёл в зону, то во втором случае при счёте 4:3 в пользу хозяев ситуация была крайне пограничная, и по тем повторам, которые показывали в эфире, больше было похоже на то, что гол Анатолия Голышева нужно было засчитывать. Но судьи и в этот раз отменили шайбу, а «Авангард» выиграл – 4:3.

Дальше – больше. Казалось бы, в победном третьем поединке вопросов к арбитрам должно было быть меньше, однако и здесь прошло не всё гладко. В третьем периоде защитник «Авангарда» с нарушением правил толкнул Голышева в спину, да так, что Анатолий не смог завершить встречу, а после матча был помещён в список травмированных. На жалобу «Автомобилиста» в КХЛ никак не отреагировали.

Ну, и, наконец, кульминацией всего этого стал четвёртый матч серии. А именно – те два удаления в конце третьего периода, которые и предрекли поражение «Автомобилиста». Опять же: в первом случае не согласиться с решением судей сложно, а вот во втором – после просмотра повтора очевидно, что игрок «Авангарда» симулировал столкновение с Чарльзом Геноуэем, за что в хоккее полагается двухминутный штраф. Однако удалён был только Геноуэй, чем и воспользовались гости.

Можно рассуждать о том, что «Автомобилист» мог продержаться в меньшинстве и не пропускать две шайбы за 55 секунд. О том, что можно было забивать другие свои моменты и выигрывать с более комфортным счётом. О том, что у команды был сезон на подготовку к плей-офф, и что к нему можно было подойти в гораздо лучшей форме. Это всё так. Но это не отменяет того, что судейские ошибки привели к тому, что, по сути, исход серии решён, и если уж клуб публикует такие письма, то, вероятно, даже в команде не верят в положительный результат.

Да, возможно, письмо смотрится нелепо, и больше похоже на крик души болельщика. Но как быть команде, которую практически во всех матчах «прихватывают» судьи? В очередной раз написать протест, который останется без ответа? А так – «Автомобилист» привлёк внимание к проблеме безнаказанности судей. Да, пусть в социальных сетях. В СМИ. Но об этом стали говорить. А если стали говорить, то, возможно, не всё потеряно. И в скором времени за такие ошибки судей будут не просто карать штрафами, а отстранять от работы.

(Письмо «Автомобилиста») После четвёртого матча между «Автомобилистом» и «Авангардом» екатеринбургский клуб выступил с заявлением на своём официальном сайте: «После двух отменённых голов во втором матче серии в Балашихе и оставшегося в третьем матче безнаказанным удара в спину Анатолия Голышева, выведшего нашего нападающего из строя как минимум до конца серии, апогей абсурда пришёлся на праздничный вечер 8 марта. Блестящая игра в исполнении обоих соперников к третьему периоду подошла при счёте 3:1 в пользу «Автомобилиста» – на дубль Брукса Мэйсека после передач Павла Дацюка и кистевой бросок Никиты Трямкина подмосковные омичи ответили голом с подставления Ильи Ковальчука. «Автомобилист» уверенно контролировал ход матча, дисциплинированно выполняя тренерскую установку, пока за три с половиной минуты до конца основного времени «Авангард» не получил первый спасательный круг в виде двухминутного большинства, быстро реализованного Ридом Буше. На полную истинные герои матча – арбитры Сидоренко и Оскирко (хотя в данном случае имена особого значения не имеют, становясь, по сути, нарицательными) – включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать секунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом для Геноуэя. Оценку этому бреду вы можете вынести сами, посмотрев повтор эпизода. После второго большинства в течение одной минуты «Авангард» перевёл в овертайм встречу, продлившуюся в итоге почти девяносто минут и завершившуюся со знакомым уже по этой серии счётом 4:3. Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства – над духом игры в первую очередь: к людям, способным радоваться таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться. Штрафы имеют значение только тогда, когда страх берёт в душах людей верх над чувством справедливости и собственного достоинства – все люди, имеющие непосредственное отношение к хоккейному клубу «Автомобилист», таковыми не являются. Не страшно это. Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия. Завтра вам на рассмотрение будет направлена очередная порция ваших ошибок с сегодняшнего матча. Только без справедливости, как всегда, в вашем стане будет царить этот хоккейный День сурка».

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