"Автомобилист" уступил "Авангарду" в пятом матче серии и вылетел из плей-офф

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. "Шофёры" в пятом матче серии уступили "Авангарду" - 1:3.

На шестой минуте встречи Павел Дацюк подарил екатеринбуржцам надежду на продолжение серии, открыв счёт в матче. Однако во втором периоде "Авангард" вновь сумел реализовать большинство и выровнять положение. А ближе ко второму перерыву хозяева сумели дважды отличиться и уйти в комфортный отрыв.

В заключительном отрезке "шофёры" попытались спасти матч, но сделать это не удалось. 3:1 в матче и 4:1 в серии в пользу "Авангарда", который идёт дальше. "Автомобилист" же второй год подряд завершает плей-офф в первом раунде.