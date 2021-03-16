Якуб Коварж остаётся в "Автомобилисте" ещё на один сезон

Хоккейный клуб "Автомобилист" продлил контракт со своим основным голкипером Якубом Коваржем. Чешский вратарь останется в команде ещё на сезон.

Якуб присоединился к "Автомобилисту" в 2013 году и сыграл за него 380 матчей, в 43-х из которых - “на ноль”. В минувшем сезоне Коварж повторил свой личный рекорд, оформив 8 “сухарей” в регулярном чемпионате - больше всех в КХЛ. Участник матча всех звёзд КХЛ 2015, 2019 и 2020. Предыдущий контракт с Коваржем был заключён до конца текущего сезона, но Якуб решил продолжить свою карьеру в Екатеринбурге, где его очень любят местные болельщики.

Напомним, что ранее "Автомобилист" объявил об уходе из команды Анатолия Голышева. Нападающий продолжит карьеру в Северной Америке.