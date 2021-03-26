Биллу Питерсу дали второй шанс

Билл Питерс будет возглавлять "Автомобилист" и в следующем сезоне. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» подвёл итоги уходящего сезона. Команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф уступила «Авангарду» – 1:4.

Обычно на пресс-конференциях после сезона в качестве спикеров присутствовали трое: главный тренер, директор клуба Максим Рябков и президент клуба Андрей Козицын. В этом сезоне Андрей Анатольевич прервал традицию и пропустил мероприятие, а Билл Питерс и Максим Рябков час отвечали на вопросы журналистов.

Безусловно, главный вопрос, который интересовал всех – останется ли канадец у руля команды. Результаты провальные, но при этом контракт Питерса рассчитан и на следующий сезон. Руководство приняло решение оставить Билла в команде. Возможно, во внимание приняли то, что для канадца это был первый сезон в России, плюс из-за пандемии толком не было предсезонной подготовки. А возможно, просто не захотели выплачивать неустойку за расторжение контракта, которая, по всей видимости, немалая.

– Конечно, не удовлетворяют результаты команды руководство, то, как команда шла. Регулярный сезон провели хуже, чем в прошлом году. В плей-офф показали идентичный результат. По факту задачи, которые стояли перед нами, мы не выполнили. Мы наметили большой план работы: селекционной, организационной. Необходимо будет изменить работу внутри тренерского штаба для того, чтобы Билл, с учётом нового приобретённого опыта в России, со своими помощниками смог сделать команду сильнее, – отметил Максим Рябков.

По поводу изменений в тренерском штабе ходят слухи, что в Екатеринбург вернётся Николай Заварухин. Специалист работал ассистентом у Андрея Мартемьянова в сезоне 2018/2019, а затем возглавлял «Сибирь». Эту информацию Максим Рябков не подтвердил, сославшись на то, что у Заварухина ещё действующий контракт с «Сибирью».

Также речь зашла и о потенциальных новичках. На данный момент только у двух легионеров «Автомобилиста» продлены контракты на следующий сезон: у Якуба Коваржа и Брукса Мэйсека. Соглашения всех остальных действуют до конца апреля, и будут ли подписаны новые – пока неизвестно. Клуб намеревается искать усиление на трансферном рынке, а, значит, с кем-то из действующих игроков придётся прощаться.

– У нашей команды есть возможности подписать новых игроков, сейчас мы просматриваем большое количество хоккеистов, в том числе и легионеров. Расставание с действующими хоккеистами будет напрямую связано с тем, каких новичков нам удастся подписать, – ответил Билл Питерс на вопрос о том, кого из легионеров команда планирует оставить в Екатеринбурге.

Неясной остаётся и дальнейшая судьба Павла Дацюка. Волшебник, который в 42 года провёл блестящий сезон, вновь взял паузу на раздумье, но в клубе его ждут.

– Будущее Павла – в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провёл на очень хорошем уровне. Какие у него планы, я думаю, в своё время он сообщит сам. Мы с ним на постоянной связи, будем ждать решение, – дополнил Максим Рябков.

Канадский специалист отметил, что намерен в предстоящем сезоне больше внимания уделять молодёжной команде «Авто» и фарм-клубу «Горняк». Питерс уверен, что в этих командах есть талантливые ребята, которые смогут вписаться в основной состав клуба. Во всяком случае, шанс им будет предоставлен. Команда возобновила тренировки после небольшого отдыха. В скором времени к основе должны подключиться и молодые хоккеисты, которые будут на виду у тренерского штаба.

Если в этом году Биллу сделали поблажки, учитывая пандемию и отсутствие опыта работы в России, то в следующем сезоне с него спросят по полной. «Автомобилист» по-прежнему остаётся амбициозной командой с серьёзными финансовыми вложениями. Нет сомнений в том, что клуб будет искать усиление во все линии, задача тренерского штаба – наладить взаимодействия внутри команды. Теперь у Питерса есть понимание, что из себя представляет КХЛ. Впереди полный тренировочный лагерь и последнее слово в плане трансферов. Дело – за канадским специалистом.

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