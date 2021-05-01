"Автомобилист" покинули четыре легионера

Фото: Пресс-служба Автомобилиста

Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил о расставании с пятью хоккеистами. Клуб покинули четыре легионера.

Так, Екатеринбург покинул Дэн Секстон. Канадец выступал за "Автомобилист" на протяжении трёх последних сезонов, в 171 матче набрал 122 очка (50+72). Помимо этого, клуб не стал продлевать контракт с Питером Холландом. Нападающий играл в составе "шофёров" два последних сезона и набрал 79 очков.

Также из "Автомобилиста" ушли защитники Чей Геноуэй и Корбиниан Хольцер. Геноуэй пришел в клуб в прошлом межсезонье, а Хольцер присоединился к команде по ходу сезона.

Помимо четырёх легионеров из клуба ушёл Вячеслав Литовченко. Он, как и Секстон, выступал в клубе на протяжении трёх сезонов.