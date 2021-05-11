Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги 2021

Глава государства по традиции вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11. Фото: пресс-служба Кремля.

В Сочи в ледовом дворце "Большой" 10 мая состоялся юбилейный, десятый Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги. В гала-матче сыграл Президент России Владимир Путин.

Глава государства по традиции вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11.

"Я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем – десятилетием Ночной хоккейной лиги. Мало того что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы ещё подаёте замечательный пример миллионам других людей, продлеваете себе жизнь, делаете жизнь более качественной, содержательной. Спасибо вам за это большое", – обратился Президент РФ к спортсменам и болельщикам.

После игры Владимир Путин встретился с хоккеистом Павлом Буре и наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщает пресс-служба Кремля. Также российский лидер вручил специальный приз за верность любительскому хоккею представителю Ночной хоккейной лиги, региональному представителю Рязанской области, хоккеисту Олегу Смирнову.

Перед гала-матчем Владимир Путин встретился с президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем. Они обсудили проведение первенства мира в Новосибирске и Омске между молодёжными командами, а также чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге, который пройдёт в 2023 году.