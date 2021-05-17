Перестройка в «Автомобилисте»: Билл Питерс готовится ко второму шансу в екатеринбургской команде

Первый сезон в России для Билла Питерса сложился не лучшим образом: «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

В Континентальной хоккейной лиге наступило межсезонье. Традиционно с 1 мая команды начинают объявлять трансферные новости: с кем из хоккеистов не продлевают контракты, а кто, наоборот, приходит в клубы.

«Автомобилист», вылетевший в плей-офф в первом раунде, не стал тянуть и практически сразу же объявил о том, что команду покидают сразу четыре легионера: Питер Холланд, Дэн Секстон, Чарльз Геноуэй и Корбиниан Хольцер. Довольно интересный ход. Стопроцентный уход вырисовывался только у Секстона, которому попросту не находилось места в команде: из-за перебора легионеров в составе Дэн часто оставался вне заявки на матч. Новый тренерский штаб не рассчитывал на американца, который в итоге покинул клуб. С Питером Холландом не стали продлевать контракт: за два года канадский нападающий не убедил в том, что заслуживает нового соглашения (в 119 матчах за «Автомобилист» он набрал 79 очков). И если с расставанием с двумя нападающими всё более-менее понятно, то вопросы по защитникам имеются. Геноуэй смотрелся довольно неплохо, да, и у него случались «привозы», но на фоне остальных защитников «Автомобилиста» Чарльз выглядел лучше. Да и защитник, который может поддержать атаку, должен цениться особенно (Геноуэй за сезон набрал 25 очков результативности при коэффициенте полезности +16, что является хорошим показателем). Корбиниан Хольцер пришёл в клуб по ходу сезона и, конечно, нужно сделать скидку на то, что немецкий защитник впервые играл в КХЛ и ему необходимо было время на адаптацию. Однако и он не устроил тренерский штаб «Автомобилиста» и покинул команду.

Безусловно, расставание сразу с четырьмя легионерами – шаг серьёзный. «Автомобилист» уже не первый год пытается сформировать команду, которая будет бороться как минимум за попадание в финал Кубка Гагарина. Очередная попытка началась в этом мае: после объявления об уходе четырёх легионеров «Автомобилист» стал радовать своих болельщиков позитивными новостями. Так, «шофёры» подписали контракт с Шэйном Принсом и Райаном Спунером из минского «Динамо». Белорусский коллектив в этом сезоне впервые за четыре года пробился в плей-офф, где в упорной борьбе уступил питерскому СКА. Одними из главных творцов успеха «Динамо» стали как раз Принс и Спунер, игравшие в одном звене: на счету Принса 49 очков (25 шайб и 24 результативные передачи), на счету Спунера 39 очков (6 шайб и 33 результативные передачи).

Далее «Автомобилист» подписал нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье. Да, канадцу уже 30 лет, и это не самая лучшая строчка в его резюме. При этом Кормье довольно опытный игрок, дважды выходил в плей-офф с «Барысом», в прошлом сезоне дошёл до финала конференции с «Ак Барсом». Да, очевидно, что Патриса брали не для первого звена, а скорее как замену Питеру Холланду, но во втором-третьем звене со своими трудоспособностью и хорошим процентом выигранных вбрасываний Кормье должен смотреться вполне прилично.

Также пошли приобретения в линию обороны. В «Автомобилист» перебрался защитник «Барыса» Джесси Блэкер. В прошлом сезоне у него 10 очков (3 гола и 7 результативных передач) при коэффициенте +10. Статистика вполне себе неплохая, при этом Блэкер, как и Шэйн Принс, не является легионером в КХЛ (у Джесси паспорт Казахстана, у Шэйна – Белоруссии). Таким образом, у екатеринбуржцев есть ещё одна свободная легионерская позиция, которую, вероятнее всего, клуб займёт ещё одним трансфером.

Кроме этого, «Автомобилист» продлил контракты с Никитой Трямкиным и Александром Щемеровым (оба – на два сезона), а также приобрёл голкипера «Куньлуня» Дмитрия Шикина. Трансфер Шикина понятен и объясним, Якубу Коваржу просто необходим сменщик, так как порой чешский голкипер проводит очень долгие серии матчей. Непонятно только то, почему не дают шанс быть этим сменщиком Владимиру Галкину. У «Автомобилиста» есть свой отличный молодой голкипер, один из героев того «серебряного» состава екатеринбургской молодёжки, но ему не дают шанс проявить себя в КХЛ, хотя, выступая за «Горняк» в ВХЛ, Владимир не раз доказывал, что уже дорос до основы.

«Автомобилист» затеял очередную масштабную перестройку. При этом изменения коснулись и тренерского штаба: в Екатеринбург вернулся Николай Заварухин, работавший в «Автомобилисте» ассистентом у Андрея Мартемьянова. Теперь он будет помогать Биллу Питерсу и, судя по всему, уже начал это делать: Заварухин привёз из «Сибири», которую тренировал два сезона, нападающего Данила Романцева. Пока состав у «Автомобилиста» вырисовывается очень даже боеспособный, не стоит забывать и про Павла Дацюка, который до сих пор не дал ответа по поводу дальнейшего развития своей карьеры, и про Сергея Шумакова, которого взяли из «Авангарда» по ходу прошлого сезона, но Сергей получил серьёзную травму и пропустил концовку сезона. Осталось скорее определиться с заключительными трансферами и начать подготовку к новому сезону, который, хочется надеяться, будет для екатеринбургского клуба успешным.

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