Дебют Валерия Брагина на взрослом чемпионате мира

Фото: Пресс-служба ФХР

В пятницу в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. На групповом этапе турнира сборной России предстоит провести семь матчей.

Для свердловчанина Валерия Брагина это будет первый чемпионат мира у руля взрослой сборной. 64-летний специалист долгое время тренировал молодёжку, выступал с ней на чемпионатах мира (в 2011-м выигрывал золото, в 2015, 2016 и 2020 годах – серебро), но вот со взрослой сборной, на пост главного тренера которой он был назначен прошлым летом, Брагин участвовал только в Евротуре. Причём, надо сказать, что довольно удачно: три первых этапа российская команда уверенно выиграла, а вместе с этим одержала досрочную победу во всём турнире.

Тренерский штаб сборной России назвал имена 26 хоккеистов, которые отправились в Латвию. Ранее в заявку можно было включать только 25 игроков, но из-за коронавирусных реалий квоту увеличили до 28. Таким образом, ещё два места в составе сборной остаются под игроков из НХЛ, где сейчас идёт плей-офф: сам Валерий Брагин заявил, что оставил эти два места под голкипера и нападающего.

Действительно, все трое вратарей, вызванных в национальную команду (Александр Самонов, Иван Федотов и Иван Бочаров), не впечатляют своей игрой. Каждому досталось по одному матчу на заключительном этапе Евротура, который предшествовал поездке в Латвию, и каждый со своей работой справился не самым лучшим образом. Брагин рассчитывает на то, что кто-то из тройки российских голкиперов в НХЛ (Андрей Василевский, Сергей Бобровский и Семён Варламов) освободится и сможет присоединиться к команде. Пока наибольшие шансы вылететь из плей-офф у Бобровского, его «Флорида» уступает «Тампе Бэй» в серии до четырёх побед 0:2. Но даже если «Флорида» проиграет серию со счётом 0:4, Сергей сможет помочь нашей команде только в плей-офф чемпионата мира, так как должен будет пройти обязательный карантин по приезде в Латвию. То же самое касается и нападающих: их в заокеанской лиге гораздо больше, чем вратарей, но все также задействованы в плей-офф и в лучшем случае присоединятся к четвертьфиналу чемпионата мира.

Значит, на групповом этапе россиянам придётся справляться силами КХЛ. Интересно, что Валерий Брагин вызвал в Латвию рекордное количество дебютантов чемпионатов мира – 16! То есть большая часть игроков национальной команды ни разу не выступала на чемпионатах мира. С одной стороны, немного тревожно из-за отсутствия у игроков международного опыта, с другой – Валерий Брагин не стал копировать прошлогодний состав, не стал опираться на работу предыдущих тренеров. Во время Евротура его штаб просматривал огромное количество игроков, а лучшие отправились в Латвию, так что Валерий Брагин уверен в этих спортсменах.

В четвёрку команд, которые попадут в четвертьфинал турнира, сборная России попадать обязана, а дальше, кончено, будет непросто. Подопечные Валерия Брагина возьмут старт на чемпионате мира матчем против одного из самых серьёзных соперников на групповом этапе – сборной Чехии. Последний этап Евротура чехи уверенно выиграли (в том числе обыграли нашу сборную – 4:0).

Расписание 21 мая, 18:15. Россия – Чехия. «Первый канал». 22 мая. 18:15. Россия – Великобритания. «Первый канал». 24 мая. 18:15. Россия – Словакия. «Матч ТВ». 26 мая. 18:15. Россия – Дания. «Матч ТВ». 29 мая. 18:15. Россия – Швейцария. «Первый канал». 31 мая. 22:15. Россия – Швеция. «Первый канал». 1 июня. 22:15. Россия – Белоруссия. «Матч ТВ». По уральскому времени.

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