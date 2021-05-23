Сборная России по хоккею обыграла Великобританию со счётом 7:1

Второй матч группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился для российской сборной оглушительной победой. Фото: скриншот прямой трансляции матча.

Второй матч группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился для российской сборной оглушительной победой. Россия обыграла Великобританию со счётом 7:1.

Первый период матча был очень насыщенным на события. В течение первых 11 минут российская команда успела забить четыре шайбы - Бурдасов оформил дубль, ещё по одной забили Григоренко и Толчинский. Сократить отставание британцы смогли лишь на 19-й минуте благодаря Лиаму Кирку.

Следующие два периода Великобритания не смогла ничего противопоставить российским хоккеистам. Карнаухов забил шайбу на 31-й минуте матча, Кузьменко - на 50-й, Слепышев - на 54-й.

Следующий матч российская сборная проведёт в понедельник, 24 мая, в 18:15 по уральскому времени. Против России выступит Словакия.

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