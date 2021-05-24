Чемпионат сенсаций?

Сборная России – единственная команда из фаворитов ЧМ, которая одержала две победы на старте турнира Фото: Пресс-служба ФХР

В Латвии стартовал чемпионат мира по хоккею. И в первых двух турах группового этапа уже произошло столько сенсаций, что порой и за весь турнир столько не набирается.

Могли ли вы представить, что после двух туров лидерами группы А будут Россия, Словакия, Швейцария и Дания, а группы B – Германия, Казахстан, Латвия и Финляндия? И при этом Канада, США, Чехия и Швеция не будут попадать даже в зону плей-офф… А это реальность. Больше всех, конечно, удивляют канадцы. В стартовом матче турнира Канада уступила хозяевам чемпионата мира – сборной Латвии. Наставник латышей, а по совместительству главный тренер «Авангарда», Боб Хартли продолжает творить чудеса после победы в Кубке Гагарина и сотворил первую сенсацию на чемпионате мира, обыграв Канаду. А серебряный призёр чемпионата мира – 2019 следом крупно уступил США (1:5) и теперь идёт на седьмой строчке в группе B, опережая лишь Италию. Американцы, кстати, тоже пока не входят в зону плей-офф, в первом матче турнира уступили Финляндии (1:2) и располагаются на пятом месте.

В группе А также много сюрпризов. Сборная Чехии, которая прекрасно провела последний этап Евротура перед чемпионатом мира, в Латвии пока очков не набрала. После поражения от России (3:4) чехи умудрились проиграть Швейцарии – 2:5. Поражают и шведы: скандинавская команда также дважды уступила – сначала Дании (3:4), а затем скромной Белоруссии (0:1).

Вот и получается, что из всех привычных лидеров чемпионата мира пока без осечек идёт только сборная России. Да, с чехами игра была очень тяжёлой, но три очка есть три очка. А победа над Великобританией (7:1) была, что называется, на классе. Понятно, что это только старт турнира, но уверенное начало нашей национальной команды, особенно на фоне провалов основных конкурентов, не может не радовать. Следующий матч на турнире сборная России проведёт против команды Словакии, которая на данный момент занимает второе место в группе А. Встреча завершится уже после подписания номера.

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