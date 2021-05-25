Сборная России потерпела первое поражение, Канада на грани вылета с чемпионата мира

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Латвии. Подопечные Валерия Брагина уступили команде Словакии – 1:3.

Встреча получилась упорной и не особо содержательной. Обе команды делали акцент на обороне, поэтому долгое время счёт оставался неоткрытым. Лишь во второй половине встречи Словакии удалось выйти вперёд: отличился Милош Келемен. Правда, россияне сумели выровнять положение уже через минуту. Подопечные Валерия Брагина разыграли большинство, и Александр Барабанов сумел записать на свой счёт заброшенную шайбу. После этого вновь наступило затишье, которое прервалось лишь в концовке третьего периода. За шесть минут до конца словаки вновь вышли вперёд, а на последней минуте сумели укрепить своё преимущество и добыть победу – 3:1. Таким образом, Словакия возглавляет группу А, одержав три победы в трёх встречах. Россияне опустились на третью позицию, пропустив вперёд Швейцарию.

Интересная ситуация разворачивается и в группе B. Канадцы продолжают удивлять: после двух поражений от Латвии (0:2) и США (1:5) серебряные призёры чемпионата мира-2019 уступили в третий раз. Канадцы ничего не сумели противопоставить сборной Германии – 1:3. Кстати, одну шайбу немцев забросил экс-игрок «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер. Сборная Германии возглавляет группу B с тремя победами в трёх матчах, а вот канадцы находятся на волоске от вылета из группового этапа чемпионата мира: они располагаются на седьмом месте в своей группе, опережая лишь итальянцев.

Следующий матч сборной России состоится сегодня, 26 мая. Соперником нашей команды станет сборная Дании. Встреча начнётся в 18:15 по уральскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

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