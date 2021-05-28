В сборную России едет подкрепление из НХЛ

Фото: Пресс-служба ФХР

На чемпионате мира по хоккею завершился четвёртый тур группового этапа. Сборная России обыграла Данию (3:0) и продолжает находиться среди лидеров своей группы.

Встреча с датчанами получилась очень упорной. Лишь под занавес второго периода подопечные Валерия Брагина открыли счёт в матче, а в третьем двумя заброшенными шайбами укрепили своё преимущество – 3:0. Теперь в группе А троевластие: Россия, Швейцария и Словакия имеют по 9 очков. Интересно, что очередное поражение (третье на турнире) потерпела сборная Швеции: скандинавы уступили Чехии – 2:4. Шведы занимают последнее место в группе А и висят на волоске от вылета. Теперь скандинавам для выхода в плей-офф необходимо набирать очки во всех оставшихся матчах, в том числе и с Россией.

В группе B свою первую победу на турнире наконец-то одержали канадцы, обыгравшие Норвегию – 4:2. Однако при этом канадцы пока находятся за чертой зоны плей-офф, располагаясь на шестой строчке. Лидирует в группе B Финляндия (действующий чемпион мира), набравшая 10 очков в четырёх матчах. На один балл отстают Германия и США.

Подопечным Валерия Брагина осталось провести на групповом этапе турнира три матча: против Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня), после чего стартует плей-офф. Известно, что к команде присоединились игроки НХЛ: нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов уже в расположении национальной команды и проходят необходимый по регламенту карантин. Чуть позже к команде присоединится голкипер Сергей Бобровский. На групповом этапе Бобровский команде помочь уже не сможет (да и нет в этом большого смысла), а вот к плей-офф усиление голкипером из НХЛ для российской команды будет очень кстати.

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