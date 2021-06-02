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2 июня 2021, 00:35

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Фото: Пресс-служба ФХР

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в заключительном матче чемпионата мира. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:0.

Уже на первой минуте россияне вышли вперёд благодаря шайбе Никиты Нестерова. Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и все тот же Никита Нестеров отличились по разу в первом периоде, сняв все вопросы о победителе. В третьем периоде Дмитрий Воронков установил окончательный счёт в матче - 6:0.

Таким образом, сборная России заняла первое место в группе А. В четвертьфинале турнира россияне встретятся со сборной Канады, которая заняла четвертое место в группе B. Матч состоится 3 июня.

Областная газета Свердловской области

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