Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в заключительном матче чемпионата мира. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:0.

Уже на первой минуте россияне вышли вперёд благодаря шайбе Никиты Нестерова. Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и все тот же Никита Нестеров отличились по разу в первом периоде, сняв все вопросы о победителе. В третьем периоде Дмитрий Воронков установил окончательный счёт в матче - 6:0.

Таким образом, сборная России заняла первое место в группе А. В четвертьфинале турнира россияне встретятся со сборной Канады, которая заняла четвертое место в группе B. Матч состоится 3 июня.