И всё-таки Канада: определился соперник сборной России по четвертьфиналу ЧМ по хоккею

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира с первого места в группе. В заключительном матче группового этапа подопечные Валерия Брагинаразгромили Белоруссию - 6:0.

В том, что россияне могут без проблем обыграть белорусов, сомнений ни у кого не было. А вот в параллельном матче группы B между Германией и Латвией решалась судьба не только путёвок в плей-офф, но и определялся соперник россиян по четвертьфиналу. Уже после первого периода матча Россия - Белоруссия, в котором подопечные Валерия Брагина забросили пять безответных шайб, стало понятно, что наша команда займёт первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с четвёртой командой группы B.

На эту позицию претендовали три команды - Германия, Латвия и Канада. Интересно, что канадцы свой матч против финнов провели и были в подвешенном состоянии вплоть до финальной сирены матча Германия - Латвия. Дело в том, что если бы эта встреча завершалась вничью в основное время, то обе команды бы проходили в плей-офф, а Канада собирала чемоданы. И такой расклад казался единственно возможным: хозяева чемпионата играют с командой, которую ничья в основное время тоже устроит. Кстати, и коэффициенты на ничью в основное время стали резко падать. Долгое время в матче держался счёт 2:1 в пользу немцев: идеальный расклад, чтобы хозяева сравняли счёт на последних минутах. Но, к удивлению многих, этого не произошло. Германия победила и переместилась на третью строчку в турнирной таблице, а канадцы, стартовавшие в турнире с трёх поражений, заскочили в плей-офф с четвёртой позиции.

И, как уже нетрудно догадаться, заскочили они в четвертьфинал к сборной России. Интересно, что наши хоккеисты не стали ничего выдумывать и просчитывать варианты. Ведь можно было проиграть белорусам, пропустить вперёд себя Швейцарию и спокойно со второго места выходить на Германию, а не на Канаду. Но Валерий Брагин и его команда поставила уверенную финальную точку на групповом этапе, разгромив Белоруссию со счётом 6:0, забросив пять шайб уже в первом периоде. Похвально, что наша команда не ищет лёгких путей, не подбирает более выгодного соперника. Да и, честно говоря, непонятно, с кем лучше играть: с Канадой или Германией (немцы, кстати, одержали победу в очном поединке со счётом 3:1).

В 2018 году Россия и Канада уже встречались на стадии четвертьфинала: тогда команда Ильи Воробьёва заняла второе место в группе, а Канада, возглавляемая нынешним наставником "Автомобилиста" Биллом Питерсом, - третье. Встреча получилась упорной, основное время завершилось вничью (4:4), а в овертайме канадцы одержали победу.

Четвертьфиналы чемпионата мира-2021 пройдут 3 июня. Матч Россия - Канада покажет "Первый канал", начало - в 22:15 по уральскому времени. В других четвертьфинальных поединках встретятся США и Словакия, Финляндия и Чехия, Германия и Швейцария.