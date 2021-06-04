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4 июня 2021, 00:41

Сборная России уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Фото: Пресс-служба ФХР

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею покидает чемпионат мира. Подопечные Валерия Брагина уступили в овертайме Канаде - 2:3.

Встреча получилась очень напряжённой. Россияне сумели открыть счёт в середине второго периода, но удержать победный счёт не удалось. Канадцы выровняли положение в третьем периоде и перевели дело в овертайм. В дополнительное время обе команды имели моменты для взятия ворот, но победу вырвали канадцы: Эндрю Манджипане принес своей команде победу.

Таким образом, сборная России покидает чемпионат мира на стадии четвертьфиналы.

Областная газета Свердловской области

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