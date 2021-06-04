«Красную машину» «укатала» канадская молодёжь

Сборная России по хоккею уступила Канаде и покидает чемпионат мира. Фото: Максим Смагин

Сборная России по хоккею бесславно покидает чемпионат мира, который в эти дни проходит в Латвии. Подопечные Валерия Брагина в четвертьфинале турнира в овертайме уступили Канаде – 1:2.

Перед встречей казалось, что абсолютно всё говорит за то, что россияне сумеют победить. Во-первых, для нашей национальной команды чемпионат мира – особый турнир, на который мы настраиваемся и бросаем в бой все лучшие силы. Во-вторых, на групповом этапе россияне смотрелись не самым лучшим образом, но при этом были стабильнее остальных: шведы вылетели, канадцы были на грани. Наши же проиграли только словакам, в остальных встречах добыли победы. В-третьих, к завершению группового этапа в сборную прибыло пополнение из НХЛ. Наш тренерский штаб оставил три вакантных места, которые заняли голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко. Ну, и в-четвёртых, на этот чемпионат мира Канада прислала максимально слабый состав, который по ходу группового этапа умудрился проиграть даже Латвии.

Но на деле оказалось, что наши хоккеисты не могут справиться даже с канадской молодёжью. Увы, уже давно мы не можем победить Канаду на крупных соревнованиях, а матч на этом чемпионате мира был просто провальным. Сначала россияне очень долго мучились и никак не могли забить. Затем благодаря усилиям Орлова Евгений Тимкин всё же пропихнул шайбу в ворота канадцев. Однако додержать своё преимущество наша команда не смогла. Не помог и Бобровский, который подчищал ошибки обороны. А в овертайме россияне и вовсе умудрились проиграть, вылетев с чемпионата мира, который, по большому счёту, никому, кроме нас, не был нужен. И самое печальное, что уже зимой в Пекине состоятся Олимпийские игры, а с такой игрой будет крайне тяжело защитить титул чемпионов.

– Мы перед матчем сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то – нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл от обороны, практически без провалов, не смогли взломать её. А в овертайме уже пропустили гол, – сказал Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции.

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