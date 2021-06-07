Канада принизила значимость чемпионата мира

Сборная Канады выиграла чемпионат мира после трёх поражений подряд на старте турнира. Фото: пресс-служба IIHF

В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею. В финальном поединке сборная Канады взяла реванш у Финляндии за поражение на прошлом турнире и одержала победу в овертайме – 3:2.

Теперь вернёмся к хоккею. Североамериканские команды никогда не возили на чемпионат мира сильнейшие составы. Дело в том, что параллельно с турниром идут решающие игры плей-офф в НХЛ, и для американских и канадских игроков важнее играть именно в розыгрыше Кубка Стэнли, а не защищать честь страны. Кстати, с недавнего времени НХЛ не стала делать паузу даже на Олимпиаду.

А вот для сборной России чемпионат мира считается чем-то особенным. У нас раскручивают рекламу в медиа, мол, «красная машина» едет в бой. Мы обязательно оставляем место под подкрепление из НХЛ (из тех игроков, которые вылетят из плей-офф). Мы действительно грезим победами на чемпионатах мира, вот только выиграть в последний раз удавалось в далёком 2014-м, в олимпийский год, когда весь настрой был именно на Игры в Сочи (там сборная России, увы, провалилась). Получается, что мы выставляем сильнейший состав из игроков КХЛ (по мнению тренерского штаба), усиливаем его нашими звёздами НХЛ, а в итоге проигрываем боюсь сказать какому по счёту составу сборной Канады. Молодёжь и игроки клубов-аутсайдеров НХЛ (причём даже не ведущие хоккеисты этих клубов) поставили на место не только нашу национальную команду, но и всех остальных. Канада привезла самый слабый состав за последнее время, еле заползла в плей-офф и умудрилась выбить там Россию, США и Финляндию, став в итоге победительницей турнира. Канадцы в очередной раз принизили уровень чемпионата мира, его значимость и доказали, что на данный момент уровень канадского хоккея не сопоставим с европейским.

А сборная России со своей очередной тренерской перестановкой провалилась, оголив и без того известные проблемы. Очередной тренер сборной традиционно совмещает работу в национальной команде и в питерском СКА, вызывает игроков из КХЛ в основном из питерского и московского армейских коллективов, что вызывает недоумение. Как можно не вызвать ни одного игрока из «Авангарда», который совсем недавно выиграл Кубок Гагарина? Других клубов в КХЛ не существует, что ли, кроме ЦСКА и СКА? Вопросов слишком много, и волнительно, что почти через полгода Олимпиада. С такой игрой даже без участия в турнире канадских представителей НХЛ защитить титул олимпийских чемпионов российской сборной будет крайне тяжело.

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