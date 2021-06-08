Сборы в Рефтинском и три предсезонных турнира: планы «Автомобилиста» на межсезонье

Календарь тренировочных сборов "Автомобилиста", а также предсезонных турниров, в которых примет участие екатеринбургский клуб Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинают объявлять планы на межсезонье. Новый регулярный чемпионат, к которому будут готовиться команды, традиционно возьмёт старт в сентябре.

Исключением не стал и екатеринбургский «Автомобилист». «Шофёры» завершили предыдущий сезон ещё в марте, уступив в первом раунде плей-офф будущему победителю Кубка Гагарина – «Авангарду». Команда продолжала тренироваться, пока длился сезон, после чего хоккеисты отправились в отпуск, а тренерский штаб и руководство клуба принялись за очередную перекройку состава. «Областная газета» уже писала о том, что Екатеринбург покинули сразу четыре легионера: Дэн Секстон, Корбиниан Хольцер, Чарльз Геноуэй и Питер Холланд. На их место «Автомобилист» приобрёл Шэйна Принса и Райана Спунера из минского «Динамо», Патриса Кормье из «Ак Барса» и Джесси Блэкера из «Барыса». Кстати, пока все хоккеисты находились в отпуске, Принс и Блэкер представляли свои национальные сборные на чемпионате мира: Шэйн выступал за Белоруссию (хотя родился в США), а Джесси – за Казахстан (хотя родился в Канаде).

«Автомобилист» соберётся в полном составе в Екатеринбурге 13 июля: в течение трёх дней хоккеисты будут проходить обязательное углублённое медицинское обследование. После этого «Автомобилист» отправится на сборы. Интересно, что до пандемийного 2020 года «шофёры» после отпуска традиционно собирались на сборы в Чехии. Там команда проводила втягивающие тренировки, а также несколько контрольных встреч. Однако в прошлом году из-за коронавируса «Автомобилист» вместо Чехии отправился на свою базу в посёлок Рефтинский, где и готовился к сезону. Этим летом в клубе не стали ничего менять, и с 15 по 31 июля хоккеисты будут набирать форму на территории собственной базы.

Этим летом возобновятся предсезонные турниры. В прошлом году, когда команды начали выходить из отпусков, во многих клубах происходили вспышки заражения коронавирусом, поэтому многие предсезонные турниры, в формате которых команды привыкли готовиться к регулярному чемпионату КХЛ, были отменены, и хоккеисты, по большому счёту, оставались без игровой практики. Сейчас же ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, во многих регионах разрешено проведение спортивных и массовых мероприятий при зрителях, а значит, возвращаются и хоккейные турниры.

Так, со 2 по 8 августа «Автомобилист» будет находиться в Сочи, где примет участие в турнире. Среди участников – действующий чемпион КХЛ «Авангард», а также «Трактор» и «Сочи». Возможно, к этой четвёрке команд добавится ещё кто-то из клубов лиги: организаторы отмечают, что список команд утверждён ещё не полностью. После этого подопечные Билла Питерса переместятся в Уфу, где сыграют на Кубке Республики Башкортостан. Турнир пройдёт с 10 по 13 августа. Соперниками «Автомобилиста» станут местный «Салават Юлаев», «Трактор» и ярославский «Локомотив». В 2018 году «шофёры» принимали участие в этом турнире и заняли второе место, уступив только хозяевам.

После двух турниров «Автомобилист» вернётся в Екатеринбург, где с 15 по 22 августа будет продолжать тренировочный процесс. Заключительным предсезонным турниром для «шофёров» станет Кубок губернатора Челябинской области. Он пройдёт с 23 по 27 августа, и в нём примут участие четыре команды: «Автомобилист», «Трактор», «Локомотив» и «Сибирь». Команды сыграют между собой по круговой системе, две лучшие встретятся в финале и разыграют главный трофей.

После завершения турнира в Челябинске «Автомобилист» вернётся в Екатеринбург и будет готовиться к первым играм нового регулярного чемпионата КХЛ. Известно, что матч-открытие сезона состоится 1 сентября, в нём сыграют «Авангард» и ЦСКА, а 2 сентября в турнир вступят все остальные клубы.

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