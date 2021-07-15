«Автомобилист» начнёт новый сезон в Екатеринбурге

В этом сезоне «Автомобилист» всего дважды сыграет с «Трактором». Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с календарём на сезон 2021/2022. Турнир 1 сентября стартует матчем за Кубок открытия действующих победителей Кубка Гагарина и регулярного чемпионата лиги: «Авангарда» и ЦСКА.

«Автомобилист» начнёт в Екатеринбурге: 3 сентября «шофёры» примут «Металлург», а 5 сентября – «Салават Юлаев». С этими двумя командами (а также с «Ак Барсом» и «Барысом») «шофёры» проведут максимальное количество встреч за сезон – по четыре. У каждой команды КХЛ есть такие соперники, с которыми они проводят больше матчей, чем с остальными. В основном это зависит от территориального расположения или же от степени принципиальности матчей. Странно, что в этом сезоне «Автомобилист» всего дважды сыграет с «Трактором»: противостояние Екатеринбурга и Челябинска в хоккее часто получается ярким, да и для фанатов это лишний шанс «пробить выезд» своей любимой команды.

В этом году организаторы сократили число длительных выездных серий. К примеру, «шофёры» лишь один раз за сезон отправятся в четырёхматчевый выезд (кстати, сразу после двух стартовых домашних игр). Вообще, составители календаря старательно позаботились о хоккеистах. Так, 22 из 24 команд лиги проведут хотя бы один домашний матч перед Новым годом или в праздничные выходные, чтобы игроки могли провести время с семьями.

Стоит сказать и о паузах в чемпионате. Помимо традиционных остановок на Евротур, в сезоне 2021/2022 будет месячная пауза, связанная с Олимпиадой. Она продлится с 22 января по 21 февраля. После Игр командам предстоит провести всего лишь четыре встречи. «Автомобилист» завершит регулярный сезон 1 марта в Екатеринбурге встречей с «Барысом», после чего для лучших команд лиги начнётся первый раунд плей-офф. Крайний срок завершения чемпионата – 30 апреля, именно на эту дату намечен седьмой поединок финальной серии, если, конечно, он понадобится.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».