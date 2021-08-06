«Автомобилист» одолел СКА на турнире в Сочи. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает победную серию на предсезонном турнире в Сочи. В матче второго тура «шофёры» в серии буллитов оказались сильнее питерского СКА – 4:3.

Если в первом матче против «Сочи» в составе «Автомобилиста» из легионеров выступал только Патрис Кормье, то в игре против питерской команды Билл Питерс использовал почти всех новичков-иностранцев. Подтянулся к играм дуэт Райан Спунер – Шейн Принс, приобретённый у минского «Динамо», дебютировал в составе екатеринбургской команды защитник Джесси Блэкер. Лишь Якуб Коварж и Стефан да Коста пропустили оба матча: Коварж проходит плановую реабилитацию после перенесённой операции, а да Коста, по словам Билла Питерса, близок к возвращению на лёд.

Матч против СКА получился ярким на события. В первом периоде команды демонстрировали высокий темп, но заброшенных шайб зрители так и не увидели. Зато во втором, что называется, «прорвало». Всё началось с удаления в составе СКА и гола питерской команды в меньшинстве. Однако уже через несколько секунд Ефим Гуркин точным броском реализовал большинство. Чуть позже «Автомобилист» вновь сумел воспользоваться численным преимуществом, и Райан Спунер забросил свою первую шайбу за екатеринбургскую команду. Правда, концовку второго периода «шофёры» проспали, и питерцы не только сравняли счёт, но и ушли на перерыв с преимуществом в одну шайбу.

В третьем периоде «Автомобилист» смотрелся очень неплохо, перебросал своего соперника и сумел перевести игру в овертайм: Степан Хрипунов забросил вторую шайбу на турнире. В дополнительную пятиминутку команды отличиться не сумели, а в серии послематчевых буллитов удача была на стороне екатеринбургской команды – 4:3.

Всего на турнире в Сочи «Автомобилист» должен провести четыре встречи. Матч против челябинского «Трактора» состоялся вчера после подписания номера, а встреча с олимпийской сборной России намечена на воскресенье, в 15:00 по уральскому времени.

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