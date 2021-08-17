«Автомобилист». Второй в Сочи и…последний в Уфе

До начала регулярного сезона остаётся две недели Фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Автомобилист» сыграл два предсезонных турнира. В Parimatch Sochi Hockey Open «шофёры» остановились на втором месте, а вот в Кубке Республики Башкортостан заняли первое, но с конца. До старта регулярного сезона остаётся две недели.

Сочинский турнир хоккеисты «Автомобилиста» начали с трёх побед. Причём все три были одержаны не в основное время. С ХК «Сочи» пришлось разбираться в овертайме (3:2 ОТ), в матче второго тура «шофёры» в серии буллитов оказались сильнее питерского СКА – 4:3. Третья игра была с челябинским «Трактором», и вновь сильнейший определился лишь в добавленное время – 4:3 победа екатеринбуржцев.

«Автомобилист» перед последним матчем занимал первое место. «Шофёрам» предстояла встреча с олимпийской сборной России – резервным составом национальной команды. Для первого места в Sochi Hockey Open нужна была победа. Наставник «Автомобилиста» Билл Питерс решил проверить в матче молодых хоккеистов и, в принципе, мог довести дело до победы, но в овертайме команда пропустила шайбу. Эта поражение не позволило «Автомобилисту» занять первое место. Победителем стал «Трактор», а екатеринбуржцы – обладателями серебряных наград.

Всё не так радужно было во втором турнире – на Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Помимо «Автомобилиста» там приняли участие «Северсталь» (Череповец), «Локомотив» (Ярославль) и «Салават Юлаев» (Уфа). Уральская команда, увы, не смогла одержать ни одной победы. Более того, за три матча с «Салаватом», «Северсталью» и «Локомотивом» «шофёры» забросили лишь две шайбы, а пропустили восемь. Как итог – последнее место.

Конечно, столь низкая реализация вызывает вопросы (как и пропущенные шайбы, но в Уфе не играл Якуб Коварж), однако Билл Питерс спокоен и объясняет это нехваткой сил и усечённым составом.

– Мы провели сдвоенные турниры, была задача посмотреть всех хоккеистов, – сказал после турнира тренер «Автомобилиста». – У нас 33 игрока приехали в Сочи, часть из них мы отпустили. Когда зажигается табло, то твоя задача одна – побеждать. Но в этом нет проблемы, пока идёт предсезонка.

«Шофёрам» помимо тренировочных сборов предстоит ещё сыграть на Кубке губернатора Челябинской области (с 23 по 27 августа) и 3 сентября открыть в Екатеринбурге новый сезон КХЛ матчем с магнитогорским «Металлургом».

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