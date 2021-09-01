Максим Рябков: "Павел Дацюк ещё не определился со своим будущим"

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Директор хоккейного клуба "Автомобилист" рассказал о будущем Павла Дацюка в екатеринбургской команде.

- Да, до нашего первого матча осталось два дня. Павел тренируется с командой по индивидуальной программе, огромный опыт позволяет ему это делать. Но со своим будущим он так и не определился. Билл Питерс и его тренерский штаб держат в голове два варианта: сезон с Дацюком, и сезон без Дацюка. Как только Павел определится со своими планами, мы об этом обязательно сообщим, - ответил Максим Рябков на вопрос "Областной газеты".

Напомним, что 43-летний Дацюк в июле объявил о том, что будет готовиться к сезону самостоятельно, а в конце августа примет решение о своём будущем. В прошлом сезоне он провёл в составе "Автомобилиста" 51 матч, забросил 12 шайб и сделал 23 голевые передачи.