«Автомобилист» провалил старт сезона

В первом матче нового сезона "Автомобилист" пропустил шесть шайб от магнитогорского "Металлурга". Фото: Павел Ворожцов

Хоккейный клуб «Автомобилист» начал новый сезон с двух домашних поражений. Сначала «шофёры» уступили магнитогорскому «Металлургу» – 2:6, а затем «Салавату Юлаеву» – 2:4.

Явно не такого старта в новом сезоне ждали фанаты екатеринбургской команды, особенно после всех усилений и неплохих выступлений на предсезонных турнирах. Однако на деле оказалось, что проблем у «Автомобилиста» хватает даже там, где, казалось, их быть не должно. Например, неприятно удивила вратарская линия. В матче с «Металлургом» Якуб Коварж пропустил аж шесть шайб и на вторую игру не попал в заявку. А в матче с «Салаватом Юлаевым» напропускал Дмитрий Шикин, который в межсезонье действовал очень уверенно. Лишь Владимир Галкин, сменивший Шикина по ходу встречи, не пропустил ни одной шайбы, но и игрового времени у него было не так много.

От проблем не избавились екатеринбуржцы и в обороне. Крайне легко давали «шофёры» в первых двух встречах создавать моменты у своих ворот, значительно уступали соперникам по заблокированным броскам, хотя в предыдущих сезонах «Автомобилист» был одним из лучших по этому показателю. Индивидуальные ошибки, начиная от неточных передач в своей зоне и заканчивая совсем ненужными удалениями, приводят к тому, что в обороне пока полный хаос. Десять пропущенных шайб – худший показатель лиги на данный момент.

Да и звёздное нападение пока молчит. Складывается ощущение, что Билл Питерс пока не особо понимает, как использовать всех своих новичков. Райан Спунер, отыгравший прошлый сезон в минском «Динамо» на позиции центрального нападающего и открыто говорящий о том, что это его привычная позиция, у Питерса играет на фланге нападения и пока не особо заметен. Точно так же непримечателен его партнёр по минскому «Динамо» Шейн Принс. Именитый Стефан да Коста берёт на себя игру, пытается создавать моменты, но часто теряет шайбу. Самыми полезными в атаке пока смотрятся Сергей Шумаков и Алексей Макеев. Неплохо действует Георгий Белоусов, но, опять же, Питерс не особо ему доверяет и держит в четвёртом звене. Атака «Автомобилиста» пока смотрится очень сумбурно. Кроме вбросов в зону и дальнейшей борьбы за шайбу, а также дальних набросов на пятак в надежде на то, что кто-то поставит клюшку, пока ничего не прослеживается. Ни в равных составах, ни в большинстве.

Ещё раз хочется подчеркнуть, что кадровых ресурсов в этом сезоне у «Автомобилиста» больше, чем в предыдущем, состав более плотный в каждой из линий. Но этими ресурсами нужно правильно распорядиться. Пока екатеринбургская команда показывает весьма скудный хоккей.

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