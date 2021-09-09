«Автомобилист» одержал первую победу в сезоне. Но дальше без Дацюка и Коваржа?

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал первую победу в сезоне. "Шофёры" на выезде переиграли санкт-петербургский СКА со счётом 4:2.

Первая победа

После двух поражений на старте сезона "Автомобилист" был аутсайдером в противостоянии с армейцами, тем более, что в Санкт-Петербурге екатеринбургская команда побеждала в последний раз аж в 2016 году. СКА же начал сезон с трёх побед, причём у "Адмирала" питерская команда выиграла с разгромным счётом 9:2.

Однако вопреки всем предматчевым раскладам "Автомобилист" сумел добыть первые два очка в сезоне. В первом периоде "шофёры" забросили две шайбы, причём обе курьёзные. Сначала голкипер хозяев Александр Самонов выкатился из ворот и зачем-то попытался обыграть Алексея Макеева. Нападающий "Автомобилиста" к такому подарку оказался готов, забрал шайбу и закатил её в пустые ворота. И при этом екатеринбуржцы играли в меньшинстве. А затем петербуржцы и вовсе занесли шайбу в свои ворота: Кирилл Марченко пытался обыграть Шейна Принса на своём пятаке, а дальше просто неожиданно для всех катнул шайбу в сторону Самонова. Александр на это среагировать не успел, и шайба залетела в ворота.

- Это уникальный случай. Бывало, залетал один странный гол, но чтобы два – такое нечасто увидишь. Поэтому это был особый момент. Эти два очка очень важны для нас. Сегодня победа была нам нужнее, - отметил после матча наставник "Автомобилиста" Билл Питерс.

Во втором периоде Стефан да Коста мощным броском сделал счёт 3:0, и, казалось, вопрос о победителе был снят. Однако СКА вернул интригу в матч: сначала Фредрик Хендемарк точным броском реализовал большинство, а затем Антон Бурдасов сократил отставание своей команды до минимума. Намечалась жаркая концовка, но Райан Спунер за десять минут до финальной сирены сделал счёт 4:2 в пользу "Автомобилиста", и екатеринбуржцы сумели удержать преимущество до конца встречи.

Грустное расставание

Накануне матча со СКА из стана "Автомобилиста" поступили печальные новости: клуб внёс голкипера Якуба Коваржа в список травмированных... до конца сезона. Не года, а именно сезона, в котором команда провела только стартовые встречи. Всё дело в том, что чешский вратарь получил травму ещё весной, в плей-офф, как отмечал сам Коварж, он играл через боль, а после окончания сезона перенёс операцию на мениске. На предсезонных турнирах Якуб практически не играл, он ездил на реабилитацию в Германию. И вот, в первом матче сезона Коварж занял место в воротах, отыграл 60 минут, пропустил шесть шайб и не попал в заявку на следующий матч. А затем его неожиданно для всех поместили в список травмированных аж до конца сезона.

По информации "Областной газеты", Коварж после игры с "Металлургом" сказал руководству, что он больше не помощник команде. Естественно, всё дело в колене. Стиль игры Якуба, как он сам отмечал, во многом связан с перемещениями на коленях, а травма мешает ему качественно выполнять свою работу. Сейчас клуб и игрок ведут переговоры о будущем. У Коваржа контракт до конца апреля 2022 года, но, по всей видимости, этот контракт будет расторгнут.

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Из минусов - "Автомобилист" на старте сезона потерял своего основного голкипера и любимца местной публики. За те сезоны, которые Коварж провёл в Екатеринбурге, он действительно стал здесь своим, поэтому расставание с ним - история грустная. Плюс Якуб - один из сильнейших голкиперов лиги, рекордсмен КХЛ по количеству сухих матчей за сезон. И это при том, что в обороне у "Автомобилиста" всегда были проблемы. На замену ему остались Дмитрий Шикин, купленный из "Куньлуня", а также местный воспитанник Владимир Галкин. Оба - неплохие вратари, и на какое-то время могут заменить Коваржа. Но на длинной дистанции с амбициями "Автомобилиста" необходим новый голкипер, поисками которого, видимо, клуб и будет заниматься.

Из плюсов - у "Автомобилиста" освободились 60 миллионов рублей под потолком зарплат - именно такая зарплата была у Коваржа на этот сезон ("Спорт-Экспресс" публиковал список самых высокооплачиваемых игроков лиги, Якуб - на 19 месте). А под такую зарплату "Автомобилист" может приобрести качественного голкипера. Плюс, при уходе Коваржа освобождается легионерская позиция, которую также можно восполнить новым приобретением.

Дацюк в раздумьях

Сага с участием Павла Дацюка под названием "Играть или не играть?" всё ещё не подошла к концу. Напомним, что в июне Дацюк сказал, что будет готовиться к сезону самостоятельно, а затем примет решение, исходя из своей готовности. Но сезон приближался к своему старту, а Павел так и не дал никакого ответа.

– Павел с командой, тренируется по индивидуальной программе. На данный момент никаких решений ни в сторону продолжения карьеры, ни в сторону её завершения нет. Мы к сезону подходили тем составом, который сейчас у нас есть. Конечно, мы держали в голове оба сценария, но при любом раскладе «Автомобилист» способен решать задачи, которые перед ним стоят, – ответил директор "Автомобилиста" Максим Рябков на вопрос «Областной газеты» на пресс-конференции перед стартом сезона.

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Билла Питерса про Дацюка спрашивают после каждой игры, но ответ один и тот же: что клуб ждёт и примет любое решение Павла. Сам же 43-летний нападающий продолжает тренироваться в Екатеринбурге, правда, не понятно: то ли всё же Павел Валерьевич готовится присоединится к команде, то ли просто поддерживает себя в форме, а карьеру решил завершить. В любом случае, все ждут ответа, а также задаются вопросом о том, останется ли Дацюк после завершения карьеры в Екатеринбурге и будет ли он как-то связан с "Автомобилистом". Сам легендарный нападающий на этот вопрос всегда отвечал в стиле "я ещё поиграть хочу", а в клубе, кажется, готовы предложить Дацюку любую должность.

В прошлом сезоне ради продолжения игровой карьеры Павел пошёл на значительное понижение зарплаты: если в сезоне 2019/2020 он получал 100 миллионов рублей в год, то в 2020/2021 - 10 миллионов. Что примечательно, в минувшем сезоне он провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 35 очков результативности (третий результат в команде).