Хоккейный клуб «Автомобилист» постепенно исправляет положение в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Фото: Галина Соловьёва

Хоккейный клуб «Автомобилист» постепенно исправляет положение в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После провального старта и двух домашних поражений «шофёры» отправились в самую длительную выездную серию сезона и уже одержали в ней три победы подряд.

Первой остановкой «Автомобилиста» был Санкт-Петербург: «Областная газета» уже писала о том, что екатеринбуржцы одержали победу над СКА со счётом 4:2. Затем подопечные Билла Питерса отправились в Минск, где встречались с местным «Динамо». Интересно, что в межсезонье «Автомобилист» забрал у «Динамо» двух лидеров атаки: Шейна Принса и Райана Спунера. Правда, никому из них не удалось отличиться. Стефан да Коста и Данил Романцев обеспечили «Автомобилисту» преимущество в этой встрече, и лишь за 40 секунд до конца матча хозяева отквитали одну шайбу, отобрав «сухарь» у лучшего игрока матча – голкипера Дмитрия Шикина.

Третий матч выездной серии «Автомобилист» проводил в Подольске против «Витязя». На победной волне екатеринбуржцы уверенно начали поединок, Райан Спунер открыл счёт уже на седьмой минуте. Во втором периоде Максим Рассейкин увеличил преимущество «шофёров», и, казалось, подопечные Билла Питерса спокойно доведут дело до победы. Но «Витязь» перевернул игру в третьем периоде. Мало того, что хозяева сумели отыграть две шайбы, за четыре минуты до конца периода «Витязь» и вовсе вышел вперёд. Оказавшись на грани поражения, екатеринбуржцы пришли в себя и всё же сумели перевести игру в овертайм: Георгий Белоусов забросил очень важную шайбу. В дополнительное время заброшенных шайб не было, а в серии буллитов сильнее оказались «шофёры» – 4:3. И вновь лучшим игроком матча был признан голкипер «Автомобилиста» – на этот раз Владимир Галкин.

Сегодня «шофёры» завершат выездную серию. Подопечные Билла Питерса сыграют с «Куньлунем», начало – в 21:30 по уральскому времени.

Дацюк – в тренеры? Пока «Автомобилист» переезжает из одного города в другой, в Екатеринбурге остаётся Павел Дацюк. 43-летний нападающий до сих пор не принял окончательного решения относительно своей спортивной карьеры, но, похоже, всё идёт к тому, что на льду Волшебника мы больше не увидим. В субботу молодёжная команда «Авто» принимала у себя «Сарматы», а на трибунах был замечен Павел Валерьевич, который пристально наблюдал за игрой и что-то записывал в блокнот. Видимо, в клубе Дацюк останется, но уже не в качестве игрока. Хотя официального решения Павел на сегодняшний день не принял.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».