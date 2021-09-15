«Автомобилист» без Коваржа выиграл четыре матча подряд

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил самую длительную выездную серию сезона, состоявшую из четырёх матчей. «Шофёры» сумели прийти в себя после двух поражений на старте сезона в Екатеринбурге и одержать четыре победы подряд. В заключительном матче выезда подопечные Билла Питерса обыграли «Куньлунь» – 5:1.

Китайская команда, которая из-за коронавируса теперь базируется в Мытищах и принимает там домашние матчи, – пожалуй, самый слабый соперник екатеринбуржцев в этой выездной серии. Но на деле всё было не так просто. В первом периоде «Автомобилист» выглядел тяжело, даже несмотря на то, что Александр Щемеров в середине периода вывел команду вперёд, реализовав большинство. В обороне «шофёры» допускали ошибки, получали много удалений: «Куньлунь» пять раз играл в большинстве, и одну из своих попыток реализовал: Люк Локхарт сравнял счёт ещё в первом периоде.

Стоит отметить игру голкипера «Автомобилиста» Дмитрия Шикина. После неудачной встречи против «Салавата Юлаева», где Дмитрий пропустил четыре шайбы, новичок екатеринбургской команды собрался и провёл три хороших матча (против СКА, минского «Динамо» и «Куньлуня»). Примечательно, что во всех этих встречах он был признан лучшим игроком команды, а в игре против «Витязя» лучшим игроком был признан заменивший Шикина Владимир Галкин. Это всё к вопросу о потере Коваржа: если не брать матч с «Салаватом Юлаевым», который провалила вся команда, включая голкипера, то в остальных встречах отсутствие Якуба пока не сильно ощущается (конечно, настоящие проверки вратарей ещё впереди). С другой стороны, то, что в четырёх матчах команды лучшим игроком были признаны голкиперы, говорит о проходном дворе в обороне.

Спасать команду Шикину пришлось и в матче с «Куньлунем». Во втором периоде екатеринбуржцы вновь вышли вперёд благодаря шайбе Стефана да Косты, а затем в ворота «Автомобилиста» был назначен буллит. Отличный шанс для китайских хоккеистов сравнять счёт, но Тайлер Вон не сумел переиграть Шикина. В третьем периоде Шейн Принс и Дмитрий Жукенов отличились по разу и сняли вопросы о победителе, а Данил Романцев в самой концовке встречи поразил пустые ворота соперника и установил окончательный счёт встречи – 5:1 в пользу «Автомобилиста». Таким образом, екатеринбуржцы возвращаются в Екатеринбург с четырьмя победами подряд и с четвёртым местом в Восточной конференции, хотя уезжали на выезд на последнем месте. Впереди у «Автомобилиста» длительная домашняя серия. 17 сентября «шофёры» встретятся с «Авангардом», 19 сентября – с ЦСКА, 22 сентября – с минским «Динамо», а 25 сентября – с челябинским «Трактором».

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