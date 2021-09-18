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18 сентября 2021, 18:05

Вратарь Якуб Коварж покидает ХК "Автомобилист"

Якуб Коварж

Голкипер отыграл в Екатеринбурге более семи лет. Фото: ХК "Автомобилист"

Вратарь Якуб Коварж покидает "Автомобилист". Сегодня появилось соответствующее заявление хоккейного клуба.

Голкипер пришёл к выводу, что не сможет играть в этом сезоне по состоянию здоровья.

"В этой связи ХК "Автомобилист" и Якуб Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества, при этом права на вратаря до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за нашим клубом. Мы благодарим Якуба за долгие годы выступления в нашем клубе! Голкипер отыграл в Екатеринбурге более семи лет", - говорится в сообщении клуба. В команде ему пожелали решения проблем со здоровьем и возвращения на лёд.

Напомним, что весной этого года "Автомобилист" продлевал контракт чешскому вратарю. Известно, что Якуб Коварж присоединился к клубу в 2013 году и сыграл за него 381 матч, в 43-х из которых - "на ноль". Голкипер является любимцем уральских болельщиков, ещё в марте он заявлял, что хочет продолжать карьеру в Екатеринбурге. В сентябре "Областная газета" уже писала, что из-за травмы колена, полученной этой весной, вратарь не сможет играть в команде до конца сезона. Спортсмен перенёс операцию на мениске и ездил на реабилитацию в Германию. Он уже говорил руководству, что не сможет помочь команде. Официальное заявление о прекращении сотрудничества с игроком клуб сделал сегодня.

Областная газета Свердловской области

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