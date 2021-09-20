Спасибо за всё, Якуб: «Автомобилист» попрощался с Коваржем

На прощании с болельщиками Якуб едва сдерживал слёзы. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт со своим голкипером Якубом Коваржем. Стороны пришли к тому, что это решение будет полезным для всех.

Началось всё ещё весной, когда Якуб получил травму колена. Как он сам рассказал, матчи плей-офф пришлось играть через боль, но подводить команду Коварж не хотел. После завершения сезона чешскому вратарю сделали операцию на мениске, летом, во время предсезонных сборов, он ездил в Германию на реабилитацию. Вернулся в команду Якуб на заключительный турнир в Челябинске. Казалось, что всё идёт по плану, и в первом матче сезона Коварж занял место в воротах. «Автомобилист» уступил «Металлургу» со счётом 2:6, а затем Коварж не попал в заявку на следующий матч. Казалось, что после неудачной встречи Якубу дали отдохнуть, но всё было гораздо серьёзней. Клуб внёс Коваржа в список травмированных аж до конца сезона, после «Областной газете» рассказали о том, что голкипер сам заявил руководству, что больше команде он помочь не сможет: всему виной больное колено. Коварж и клуб провели переговоры и приняли, наверное, правильное решение о расторжении контракта. Якуб команде уже не поможет, а вот лишнюю легионерскую позицию клуб сумеет заполнить с умом. При этом сам Коварж заявил, что проблемы с коленом не связаны с весенней травмой: мол, всё это копилось уже достаточно давно.

И при всём, казалось бы, логичном решении, грустно. Якуб провёл в Екатеринбурге семь сезонов, 381 матч. Это очень весомые цифры. Коварж – рекордсмен КХЛ по количеству сухих матчей за сезон (в 2015-м и 2021-м – по восемь), он же рекордсмен КХЛ среди вратарей по количеству побед за сезон (38). Ну, а сколько матчей вытаскивал Якуб на своих плечах – просто не сосчитать. И это всё при том, что «Автомобилист» никогда не славился хорошей обороной. Помимо этого, Коварж стал своим благодаря тому, что всегда с уважением и любовью относился к фанатам. Его кувырки после победных матчей навсегда останутся в памяти екатеринбургских болельщиков. Прощаться было тяжело и фанатам, и Якубу. Чешский голкипер пришёл на матч с ЦСКА и обратился к зрителям с прощальной речью.

– Екатеринбург стал мне родным городом, вы все стали частью моей семьи. Всегда с огромной радостью возвращался сюда на новый сезон. К сожалению, наступает момент, когда нужно попрощаться и сказать: «До свидания». Спасибо руководству за доверие, спасибо всем партнёрам, с которыми я выходил на лёд. И, конечно, отдельное спасибо вам, болельщикам, за невероятную поддержку на протяжении этих семи сезонов, – сказал Якуб, вытирая слёзы.

К сожалению, порадовать победой Коваржа «Автомобилист» не сумел. В пятницу «шофёры» начали новую домашнюю серию с поражения от «Авангарда». В первом и во втором периодах гости отличились по разу, создав себе комфортное преимущество. В третьем периоде екатеринбуржцы одну шайбу отыграли (гол на счету Брукса Мэйсека), однако «Авангард» забросил третью шайбу и одержал победу – 3:1.

А в воскресенье «Автомобилист» уступил ЦСКА. Причём в этой встрече «шофёры» повели со счётом 2:0. Сначала шайбой отметился Райан Спунер, затем увеличил отрыв своей команды Стефан да Коста. Однако удержать преимущество и добыть первую домашнюю победу «Автомобилист» не сумел. Но армейцы сумели перевести дело в овертайм, где за минуту до серии буллитов вырвали победу – 3:2.

Прямая речь После матча с ЦСКА Якуб Коварж посетил пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. – Покидаю «Автомобилист» по причинам проблем со здоровьем. Пару дней назад мы договорились с руководством о расторжении контракта. Я принял решение, что помогать команде в этом году с моими проблемами невозможно. В клубе меня поняли. Ситуация очень быстро прояснилась: я покидаю «Автомобилист» и КХЛ. Я не врач, поэтому не совсем могу правильно ответить. Проблемы не связаны с травмой, которая произошла в марте. Проблемы совсем другие – они накопились за время всей моей карьеры. Не знаю, можно ли назвать это травмой – скорее, болезнью. Я сейчас буду спрашивать мнения других врачей. Буду надеяться, что кто-то сможет мне помочь, чтобы я ещё вернулся в большой хоккей. Но на данный момент я из хоккея ухожу на какое-то время. Буду заниматься тем, чтобы было возможно дальше продолжать жить без боли, которая мне сейчас даже не даёт спать. Буду надеяться, что через какое-то время всё это пройдёт, залечится, и я опять смогу надеть коньки, вратарскую форму и выйти на лёд.

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