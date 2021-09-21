В Санкт-Петербурге презентовали логотип ЧМ-2023 по хоккею

Авторы логотипа вдохновились картиной Казимира Малевича «Спортсмены». Фото: ФХР

Сегодня, 21 сентября, состоялась презентация логотипа 86-го чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. В его основе лежит образ картины «Спортсмены» Казимира Малевича.

Почётным гостям и участникам полугодового Конгресса Международной федерации хоккея на льду (IIHF) логотип представили: президент IIHF Рене Фазель, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: ФХР

Логотип ЧМ-2023 создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича. Он выполнен в стилистике супрематизма – одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века, отметили в пресс-службе ФХР.

По словам Владислава Третьяка, к ЧМ-2023 будет достроена самая большая хоккейная арена мира, рассчитанная на почти 22 тысячи зрителей. Рене Фазель в свою очередь заявил, что очень рад, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге на новой арене.

«Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией. Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России. Не забудем, что в том же 2023 году нас ждёт ещё один очень важный для нас турнир – молодёжный чемпионат мира в Новосибирске и Омске», - напомнил президент IIHF.

О том, что Санкт-Петербург в 2023 году примет чемпионат мира по хоккею было объявлено в мае 2019 года на Конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе. Напомним, в 2023 году Россия также будет принимать Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада). Они пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».