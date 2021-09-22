Сборная России по мини-футболу обыграла Вьетнам и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Фото: Пресс-служба АМФР

В Литве завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. Сборная России в тяжелом матче обыграла Вьетнам - 3:2.

С первых минут россияне завладели мячом, но вскрыть оборону Вьетнама долго не удавалось. Первый гол пришел благодаря индивидуальным действиям Робиньо: он обыграл соперника, отыгрался в стенку с партнёром и отправил мяч в ворота. Вскоре Иван Чишкала увеличил преимущество российской команды: здорово наши футболисты разыграли стандарт, и Чишкала его завершил. Однако еще до перерыва вьетнамцы один мяч отыграли, сохранив интригу.

Во втором тайме картина матча не изменилась. Россияне атаковали, и в одном из эпизодов Чишкала здорово разобрался с соперником и отправил третий мяч в ворота Вьетнама. Казалось, исход матча решен, однако наши соперники выпустили пятого полевого и сумели еще раз отличиться. Правда, на этом подвиги вьетнамцев закончились, 3:2 в пользу сборной России.

В четвертьфинале турнира подопечные Сергея Скоровича сыграют с победителем пары Аргентина-Парагвай.