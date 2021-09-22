"Автомобилист" одержал первую домашнюю победу в сезоне, разгромив минское "Динамо"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" прервал безвыигрышную домашнюю серию. "Шофёры" сумели одержать первую победу в сезоне на родном льду: екатеринбуржцы разгромили минское "Динамо" - 7:3.

В этом сезоне команды уже встречались между собой: игра в Минске завершилась победой "Автомобилиста" со счётом 2:1. Матч в Екатеринбурге получился куда интереснее. Интересно, что гости вышли вперёд уже на третьей минуте: отличился Александр Суворов. Однако еще до перерыва "шофёры" забросили три безответные шайбы усилиями Сергея Шумакова, Павла Куликова и Никиты Трямкина.

В начале второго периода минчане дважды отличились, сравняв счёт. Билл Питерс был вынужден сделать замену вратаря: вместо Дмитрия Шикина место в воротах занял Владимир Галкин, который сумел отыграть оставшееся время на ноль. Зато "Автомобилист" отличился ещё не раз: во втором периоде шайбы на свой счёт записал Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек, в третьем периоде отличились Ефим Гуркин и Александр Щемеров. Таким образом, "Автомобилист" одержал уверенную победу - 7:3.

Следующий матч "шоферы" также проведут дома. В пятницу "Автомобилист" примет "Трактор".