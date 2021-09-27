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Спорт / Хоккей
27 сентября 2021, 17:45

"Автомобилист" по буллитам уступил "Трактору", Галкин сделал 53 сэйва

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел в родных стенах переиграть челябинский "Трактор". Уральское дерби получилось упорным и завершилось победой гостей в серии буллитов 2:1.

Хоть встреча и прошла с минимальным количеством голов, но при этом команды играли в открытый хоккей, наносили множество бросков. Количество бросков челябинцев просто запредельное: 104, из которых 54 - в створ ворот. Екатеринбуржцы были чуть менее активны: 64 броска, их которых 30 - в створ. Но вплоть до конца третьего периода счёт оставался неоткрытым, голкиперы команд блестяще справлялись со своей работой. Первыми забросили гости: Владимир Ткачёв вкатился в зону "Автомобилиста" и точным кистевым броском "прошил" Владимира Галкина. Однако "шофёры" сумели перевести дело в овертайм. Сергей Шумаков, который набрал отличную форму в последних матчах, сумел забросить шайбу с чужого пятака.

В овертайме зрители заброшенных шайб не увидели. Всё решилось в серии буллитов, где сильнее оказались гости - 2:1. При этом стоит отметить игру молодого голкипера "Автомобилиста" Владимира Галкина: на его счету 53 сэйва - лучший результат в карьере.

Екатеринбургский клуб отправился в выездную серию. Вчера уже после подписания номера "Автомобилист" сыграл с "Барысом", 29 сентября предстоит встреча с "Барысом", а 1 октября - с магнитогорским "Металлургом".

Областная газета Свердловской области

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