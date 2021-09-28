Алексей Жамнов возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде-2022, Знарок и Брагин - консультанты

Фото: Пресс-служба ФХР

Федерация хоккея России вновь сменила главного тренера национальной команды, который будет готовить её к Олимпиаде-2022. Вместо недавно объявленного Олега Знарка работать с хоккеистами будет Алексей Жамнов.

"С учётом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, Федерация хоккея России приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России. После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова", - говорится в пресс-релизе ФХР.

Отметим, что на прошлой неделе федерация объявила о том, что команду к Олимпиаде будет готовить Олег Знарок, сместивший с поста главного тренера сборной свердловчанина Валерия Брагина. Однако после заседания экспертного совета решение было изменено в пользу Алексея Жамнова, а Олег Знарок и Валерий Брагин поедут в Пекин в качестве консультантов главного тренера.

- Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ ещё нет. Как известно, оно будет до 10 января, - отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

Алексей Жамнов - олимпийский чемпион по хоккею 1992 года. Долгое время выступал в НХЛ за "Чикаго", "Виннипег", "Филадельфию" и "Бостон". В данный момент - советник председателя наблюдательного совета ХК "Спартак".