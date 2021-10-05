«Автомобилист» взял реванш у чемпиона КХЛ

«Автомобилист» сумел прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию: до матча с «Авангардом» «шофёры» уступили «Трактору», «Барысу», «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» взял реванш у действующего чемпиона КХЛ «Авангарда» за недавнее поражение. В родных стенах екатеринбуржцы одержали победу со счётом 5:2.

В текущем сезоне многие команды, в том числе и лидеры конференций, буксуют. Нестабильно идёт на Западе ЦСКА (5 поражений), на Востоке лихорадит «Ак Барс» (5 поражений). Да и действующий чемпион лиги «Авангард» подошёл к матчу с «Автомобилистом» с пятью поражениями. Команды уже встречались по ходу нынешнего сезона: 17 сентября в Екатеринбурге «Автомобилист» уступил со счётом 1:3. И, конечно, «шофёры» хотели взять реванш, тем более что безвыигрышная серия команды затянулась (четыре поражения подряд).

Матч с «Авангардом» «Автомобилист» начал очень уверенно. «Шофёры» владели шайбой, создавали много моментов, один из которых сумели реализовать: Райан Спунер точным кистевым броском вывел свой клуб вперёд. Во втором периоде всё тот же Спунер забил ещё раз, а Патрис Кормье и вовсе сделал счёт 3:0. Правда, ещё до второго перерыва гости одну шайбу отыграли. Вновь против «Автомобилиста» сыграли удаления, хотя в этот вечер екатеринбуржцы старались удаляться как можно меньше. В этом сезоне наладить игру в меньшинстве «шофёрам» не удаётся, на данный момент команда занимает последнее место в лиге по этому показателю (из 53 попыток игры в большинстве соперники «Автомобилиста» реализовали аж 18). Вот и «Авангард» воспользовался первым же удалением, и Оливер Каски мощнейшим броском одну шайбу отквитал.

Не обошлось и без нервной концовки: в начале третьего периода «Авангард» забросил ещё раз, и отставание сократилось до минимума. Но, надо сказать, что после этого у гостей было не так много моментов, чтобы сравнять счёт. Тренерский штаб «Авангарда» пошёл ва-банк, выпустив за две минуты до конца шестого полевого, оставив ворота пустыми. За что и поплатился: Брукс Мэйсек в течение минуты дважды отправил шайбу в пустые ворота гостей и установил окончательный счёт встречи – 5:2.

– Наконец-то чаще играли в большинстве, чем в меньшинстве. И смогли его реализовать. Особенно мне понравилось, как провели наше четвёртое большинство, оно было очень опасным. Рад, что Патрис Кормье забросил шайбу, – отметил на послематчевой пресс-конференции Билл Питерс.

На данный момент «Автомобилист» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 15 очков после 14 матчей. Лидирует в конференции магнитогорский «Металлург», который находится в блестящей форме: одно поражение в 14 матчах (магнитогорцы дважды обыграли «Автомобилист»). Впереди у «шофёров» продолжение домашней серии: сегодня екатеринбуржцы примут лидера Западной конференции – «Йокерит».

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