«Автомобилист» разгромил лидера Запада

Владимир Кузнецов (на фото) забросил свою дебютную шайбу в КХЛ. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую домашнюю победу подряд. После успешной игры против «Авангарда» (5:2) екатеринбуржцы разгромили лидера западной конференции КХЛ «Йокерит» – 5:1.

Последние два матча «шофёры» действительно провели очень уверенно. Первый период в игре против финской команды, лидировавшей на Западе, получился образцово-показательным. Почти вдвое перебросали соперника, избежали удалений, а вместе с ними и опасных моментов у своих ворот. Ну и, конечно, порадовала результативность: за двадцать минут «шофёры» трижды огорчили голкипера «Йокерита». Открыл счёт Георгий Белоусов уже на второй минуте встречи: его перевели в первое звено, и он оказанное доверие оправдал. В концовке периода «Автомобилист» в течение тридцати секунд забил ещё дважды. Сначала отличился Никита Трямкин, а затем свою первую шайбу в КХЛ забросил воспитанник екатеринбургской школы хоккея Владимир Кузнецов. Его вызвали на матч с «Йокеритом» из «Горняка», где Владимир успел настрелять шесть шайб в начале сезона. Продолжил забивать Кузнецов и в основной команде, да ещё как забивать: Владимир подхватил шайбу, протащил её через всю площадку, по пути легко обыграв защитника «Йокерита», и забросил третью шайбу «Автомобилиста» в матче.

После такого стартового отрезка игра немного успокоилась. Екатеринбуржцы пытались контролировать ход встречи, но во втором периоде всё же одну шайбу пропустили. В третьей двадцатиминутке «шофёры» три раза подряд зарабатывали удаления, но все три раза им удалось выстоять во многом благодаря отличным действиям Владимир Галкина. Молодой голкипер «Автомобилиста» проводил второй матч подряд в основном составе и действовал блестяще.

Джесси Блэкер и Георгий Белоусов отличились по ходу третьего периода и установили окончательный счёт встречи – 5:1. Подопечные Билла Питерса по-прежнему находятся на пятой строчке Восточной конференции, но постепенно подбираются к лидирующей четвёрке. Следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде: 9 октября «шофёры» сыграют с «Нефтехимиком».

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