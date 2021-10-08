В Ночной хоккейной лиге появилась команда «Планетарий-Екатеринбург»

Хоккейный клуб «Планетарий-Екатеринбург» в полном составе. Фото: ХК «Леда» / Благотворительный фонд «Выходи во двор»

Клуб из уральской столицы будет выступать в дивизионе «Любитель 50+». Ранее он назывался «Леда», но в сезоне 2021–2022 годов команда решила сменить наименование, чтобы поддержать создание на Среднем Урале музея космоса.

Хоккейный клуб «Планетарий-Екатеринбург» уже приступил к тренировкам перед началом нового сезона. Первый матч команда проведёт с клубом «Таганка» 15 октября на большом корте арены «Авто». Руководитель команды — Лада Кребс, тренер — Владимир Тарханов. Ранее клуб назывался «Леда», но в этом сезоне его название поменяли на «Планетарий-Екатеринбург» в связи с открытием в уральской столице одноимённого музейно-просветительского комплекса, создаваемого при активной поддержке и личном участии космонавта из Екатеринбурга Сергея Прокопьева.

– Новое название призвано напомнить жителя Среднего Урала о том, что в Верхней Пышме скоро откроется научно-технический центр, в который войдут музей космоса, планетарий и инженерно-образовательный кластер для детей и подростков, – рассказал «ОГ» старший брат космонавта Валентин Прокопьев. – Надеюсь, что наша команда пробьётся в финал Ночной хоккейной лиги и выступит в Сочи: тогда о нашем проекте узнает вся страна.

Стоит отметить, что в этом сезоне дивизион «50+» включает в себя четыре команды из уральской столицы – «Планетарий-Екатеринбург», «Монетка», «Таганка», «Екатеринбург» и два областных коллектива – «Импульс» из Талицы и «Синара» из Каменска-Уральского. Командам предстоит сыграть в три круга и определить победителя, которому выпадет честь защищать Свердловскую область в Сочи.