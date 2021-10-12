«Автомобилист» нащупывает свою игру

Владимир Галкин был признан лучшим новичком КХЛ на шестой неделе сезона. Фото: Пресс-служба «автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил очередную выездную серию матчей. После победы над «Нефтехимиком» (3:2) «шофёры» дали бой действующему чемпиону КХЛ – «Авангарду».

До выездной серии «шофёры» в родных стенах обыграли «Авангард» (5:2) и «Йокерит» (5:1), что, конечно, подняло настроение у болельщиков екатеринбургской команды. В первую очередь здорово проявлял себя голкипер Владимир Галкин. Молодой воспитанник уральского хоккея после ухода Якуба Коваржа получил шанс проявить себя в основной команде, и этим шансом Галкин, по крайней мере сейчас, пользуется сполна. Владимир вытеснил из основного состава Дмитрия Шикина благодаря своей уверенной игре. Вот и в Нижнекамске в матче против «Нефтехимика» в воротах появился именно Галкин. «Шофёры» пропустили первыми, но во втором периоде Райан Спунер и Владимир Кузнецов вывели «Автомобилист» вперёд. В третьем игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами, екатеринбуржцам удалось удержать победный счёт – 3:2.

Стоит отметить, что подопечные Билла Питерса стали значительно меньше удаляться. Игра в меньшинстве в этом сезоне у «Автомобилиста» плоха – худший показатель во всей лиге. Тренерский штаб не раз акцентировал внимание на том, что игроки совершают ненужные удаления, которые приводят к пропущенным шайбам. «Шофёры» проводят работу над ошибками: к примеру, в матче с «Нефтехимиком» было лишь одно удаление. Да и в целом по проценту пропущенных шайб в меньшинстве «Автомобилист» стал подтягиваться, что, конечно, не может не радовать.

После успеха в Нижнекамске «шофёры» отправились в Балашиху, где встречались с «Авангардом». Команды уже провели до этого две очные встречи и обменялись победами. Третий поединок получился очень упорным. Два периода зрители так и не увидели заброшенных шайб (и снова нужно отметить великолепную игру Галкина). В третьем периоде Стефан да Коста вывел «Автомобилист» вперёд, но «Авангард» в течение двух минут отличился дважды, а на последней минуте поставил финальную точку – 3:1.

Несмотря на поражение, «Автомобилист» может занести себе в актив последние четыре встречи. «Шофёры» начинают нащупывать взаимопонимание в атаке, налаживать игру в обороне, и это отражается как на игре, так и на результатах команды. Впереди у подопечных Билла Питерса два домашних поединка: сегодня екатеринбуржцы примут «Сочи», а в пятницу – «Салават Юлаев».

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