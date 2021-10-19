Игроки, функционеры, менеджеры. Но не тренеры: кто повезёт хоккейную сборную на Олимпиаду в Пекин?

Алексей Жамнов уже определился со своим новым тренерским штабом. Фото: Пресс-служба ФХР

Федерация хоккея России определилась с окончательным (во всяком случае, по её заявлениям) тренерским штабом основной национальной команды, который будет готовить сборную к Олимпийским играм. Но вся эта чехарда, которая была в последнее время в сборной, мягко говоря, настораживает.

Итак, началось всё с того, что свердловчанин Валерий Брагин, возглавлявший команду на последнем чемпионате мира, не добился нужного результата, и доверить ему сборную перед Олимпиадой, тем более с представителями НХЛ, не захотели. Самой идеальной казалась кандидатура Олега Знарка. Он приводил команду к олимпийскому золоту в Корее, он сейчас без работы, его бешеная энергетика и харизма в сумме с опытом склонили правление ФХР в его пользу. Знарка объявили в качестве наставника сборной 24 сентября, и всё бы ничего, но пробыл он в должности всего четыре дня.

Федерация хоккея собрала экспертный совет, в состав которого вошли Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Каменский, Алексей Жамнов и Павел Буре. И этот экспертный совет 28 сентября рекомендовал назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова (да-да, получается, что он тоже принимал участие в голосовании за свою кандидатуру).

Алексей Юрьевич – прекрасный в прошлом игрок, олимпийский чемпион, но практически никогда не работал главным тренером. После завершения спортивной карьеры он занимался менеджерскими делами, а затем был приглашён в тренерский штаб сборной России. Но ещё раз: опыта работы главным тренером у него нет. И вдруг его назначают наставником сборной, которая скоро отправится на Олимпийские игры. ФХР мотивировала это тем, что у Жамнова огромный опыт игры в НХЛ и общения с игроками заокеанской лиги.

Достаточно ли этого для того, чтобы возглавлять сборную на главном старте четырёхлетия? В ФХР считают, что да, но у многих это решение вызвало вопросы. Также напрягают и постоянные перестановки в национальной команде. То Брагин, то Знарок, то Жамнов, у каждого свой тренерский штаб, и всё новые фамилии мелькали в сводках новостей. Для чего нужно было объявлять Знарка – не особо понятно, складывается ощущение, что в самой федерации творится какой-то хаос, и там не до конца понимают, что делать с тренерским штабом сборной.

Хорошо, остановились на Жамнове. Алексей Юрьевич пробыл в качестве наставника несколько недель, а позавчера дал большую пресс-конференцию. Из неё стало известно, что Сергей Гончар, Алексей Кудашов, Евгений Набоков и Сергей Фёдоров войдут в тренерский штаб команды Жамнова и будут готовить сборную к Пекину.

Алексей Кудашов – пожалуй, единственный из всего этого списка, у кого действительно есть тренерский опыт. Все остальные – классные в прошлом игроки, выступавшие в НХЛ, но пока не известные в качестве тренеров. Набоков – тренер вратарей «Сан-Хосе» с 2019 года, Фёдоров – главный тренер ЦСКА с 14 июля этого года (до этого нигде не тренировал), Гончар – ассистент главного тренера «Питтсбурга» с 2015 года.

Более того, Жамнов объявил, что генеральным менеджером команды будет Илья Ковальчук. Правда, уже на следующий день в ФХР заявили, что у тренера не было полномочий назначать Ковальчука, и Илье дали новую должность – менеджер по работе с игроками НХЛ.

Такое чувство, что весь тренерский штаб сборной – эксперты по НХЛ. Понятно, что присутствие игроков западной лиги на Олимпиаде – важное событие, но стоит ли затачивать всех только под работу с игроками НХЛ? По большому счёту, и Жамнов, и все вышеперечисленные специалисты могли бы войти в тренерский штаб Знарка и коллективно готовить команду к турниру. Но Знарок почему-то попал в опалу федерации. Изначально говорилось о том, что Олег Валерьевич, равно как и Валерий Брагин, будет консультантом Жамнова, об этом говорил и сам Алексей Юрьевич, однако в окончательном составе тренерского штаба в качестве советников значатся функционеры Валерий Каменский (вице-президент КХЛ) и Игорь Есмантович (президент ЦСКА). И у них, в отличие от Брагина и Знарка, также нет никакого тренерского опыта.

Резюмируя, можно сказать, что в тренерском штабе сборной все: игроки (Ковальчук едва закончил спортивную карьеру), функционеры, менеджеры, ассистенты. А вот тренерского опыта на всю делегацию, как бы это помягче сказать… практически нет. Но федерация доверилась Алексею Жамнову, а тот – своему новоиспечённому тренерскому штабу, полностью взяв ответственность за результат сборной на Олимпиаде на себя. И если он будет положительный (у такой сборной может быть только один положительный результат – золото), тогда снимем шляпу и перед спортивными чиновниками, назначившими Алексея Жамнова, и перед самим Алексеем Юрьевичем. Но пока эти кадровые перестановки за четыре месяца до Олимпиады никакого доверия не внушают.

Комментарий Алексей КУРОШ, руководитель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области: – Время покажет, насколько правильным было такое решение по тренерскому штабу на Олимпиаду в Пекине, но, конечно, это вызывает опасение. И дело здесь не в Алексее Жамнове как таковом. Когда, допустим, вратарь проводит первый в карьере матч, это всегда риск. К тренерам это относится в равной степени. Раньше у нас считалось, что по классической схеме игрок, закончив карьеру, должен поработать с детьми, с командой второй лиги, высшей, а потом уже и со сборной. А на Западе были, особенно в футболе, такие примеры, когда известный игрок сразу же возглавлял национальную сборную – Юрген Клинсман в Германии или Мишель Платини во Франции. Есть ещё один очень важный момент: в национальной сборной, в отличие от клуба, в полном объёме тренером и не надо быть. Задача тренера сборной – выбрать оптимальный состав игроков, план на конкретную игру, создать нужную атмосферу в команде. И добиться максимума от тех игроков, которые есть. К тому же я слышал, что, будучи помощником главного тренера на Олимпиаде в Пхёнчхане, Жамнов уже принимал какие-то тактические решения. Если это так, то это ему большой бонус. Подготовил Евгений Ячменёв

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