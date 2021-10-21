«Дикая игра, шайбы влетали в ворота без остановки»: «Автомобилист» и «Сочи» устроили яркий матч

Фото: Пресс-служба ХК "Сочи"

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает свою выездную серию матчей. После поражения от нижегородского «Торпедо» (3:4) «шофёры» пожаловали в Сочи на матч с одноимённой командой.

Встреча получилась одной из самых ярких в нынешнем сезоне. Уже к пятой минуте первого периода хозяева вели со счётом 2:0: сначала отличился Руслан Алиев, а затем Иван Мищенко увеличил преимущество «Сочи». Интересно, что Билл Питерс пошёл на крайние меры, и уже в самом начале встречи провёл замену голкипера: вместо Владимира Галкина появился Дмитрий Шикин. «Автомобилисту» удалось также быстро сравнять счёт: Илья Овчинников и Джесси Блэкер в середине первого периода сделали счёт 2:2. Правда, на перерыв команды всё же ушли с преимуществом «Сочи»: Амир Гараев огорчил уже Шикина.

Дальше начались настоящие качели. «Шофёры» во втором периоде здорово проявили себя в игре в неравных составах. Сначала Сергей Шумаков воспользовался первым удалением хозяев и сравнял счёт, а через четыре минуты Ефим Гуркин в большинстве вывел «Автомобилист» вперёд. До второго перерыва команды отличились ещё трижды: «Сочи», усилиями Амира Гараева и Василия Глотова снова повели, а Патрис Кормье восстановил равенство на табло.

В третьем периоде команды пытались вырвать победу, ближе к ней был «Автомобилист»: Степан Хрипунов сделал счёт 6:5 в пользу «шофёров», но удержать положительный для себя результат екатеринбуржцам не удалось: Василий Глотов оформил дубль и перевёл игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке обе команды имели несколько хороших моментов, но забить удалось «Автомобилисту»: за восемь секунд до сирены Сергей Шумаков принёс «Автомобилисту» победу – 7:6. Интересно, что совсем недавно «шофёры» выиграли в овертайме у «Салавата Юлаева», забросив победную шайбу за секунду до серии буллитов.

– Дикая игра. Шайба влетала в ворота и той и другой команды без перерыва. Могу похвалить нашу бригаду большинства – три из четырёх удалений реализовали, забили важные голы, что позволило нам отыграться и остаться в игре, – сказал Билл Питерс на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч «Автомобилист» также проведёт на выезде. Сегодня «шофёры» в Челябинске сыграют с местным «Трактором».

На данный момент «Автомобилист» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а «Трактор» идёт вторым.

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