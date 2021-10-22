Что будет с любительскими соревнованиями после введения ограничений по QR-кодам?

В Екатеринбурге не менее двух тысяч хоккеистов-любителей. Фото: Денис Кардаков

В Екатеринбурге насчитывается не менее двух тысяч хоккеистов-любителей, играющих в различных соревнованиях. И это не считая тех, кто просто собирается время от времени погонять шайбу с друзьями. Введение QR-кодов для посещения спортивных объектов может не только парализовать любительские соревнования, но и принести многомиллионный материальный ущерб хоккейным аренам.

- Введение QR-кодов сделает как минимум затруднительным, а как максимум невозможным проведение соревнований в любительской Екатеринбургской хоккейной лиге, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» менеджер и игрок любительской хоккейной команды «Энтузиаст», организатор одноимённого любительского хоккейного сообщества, объединяющего более ста хоккеистов-любителей разного уровня, Денис Кардаков. – Например, при отсутствии QR-кодов у голкиперов команды играть будет невозможно, а дозаявки по регламенту запрещены. Или же может возникнуть ситуация, что у более половины игроков команды, причём у ведущих игроков, не будет QR-кода. В ЕХЛ есть корпоративные команды МВД, ГИБДД, других ведомств и предприятий, где обязали всех привиться. Но остальные команды состоят из людей разных профессий, часть из которых или негативно относятся к прививке, или не прививаются и не имеют QR-код по другим причинам. Если люди не привились добровольно, то сложно надеяться на то, что хобби в виде хоккея заставит их привиться, но мы уже видим, что часть из них, чтобы не лишиться хобби, потянулась в пункты вакцинации. Мы, конечно, надеемся, что многие сделают прививку, но трудно ожидать, что все. При этом дивизион «Мастер» ЕХЛ так и не начал сезон, и снова его откладывает.

«Энтузиаст» выступает в дивизионе «Любитель» ЕХЛ. В Екатеринбурге есть и другие хоккейные лиги. В ЛХЛ (Любительской хоккейной лиге) участвуют 32 команды. Там пока нет объявления о приостановке первенства, но и никакой информации о намерениях организаторов тоже нет. В региональном турнире НХЛ (Ночной хоккейной лиге) также игры продолжаются. При этом в некоторых регионах, где первенство Ночной лиги ещё не началось, продлены сроки заявочной кампании. Например, в башкирской НХЛ объявили сроки продления заявочной кампании до 31 октября. Для старта сезона обозначена дата 5 ноября 2021 года.

Проведённые организаторами дивизиона «Любитель» ЕХЛ опросы свидетельствуют о том, что привиты не более половины участников – из 727 подписчиков проголосовали 43 процента, из них QR-код имеют 48 процентов. Денис Кардаков совсем не похож на ковид-диссидента и предлагает альтернативные способы защиты от инфекции.

- Требование по QR-кодам не касается профессиональных спортивных клубов (при этом едва ли не все они отчитались о полной вакцинации, и выполнение этого требования не составило бы для них никаких проблем. – Прим. «ОГ»), любителям же такие привилегии не дали. В соседней Челябинской области приостановлены массовые (в том числе и спортивные) мероприятия с общей численностью более 100 человек, – размышляет Денис Кардаков. – Я считаю, что возможно ограничить численность участников спортивных мероприятий, где не требуется предъявлять QR-код, до 50 человек. Сейчас состав одной команды не более 23 человек (20 полевых, два голкипера и тренер). Плюс два арбитра, инспектор матча, помощник арбитра, врач, видеооператор. Получается не более 52 человек. Но мы можем ограничить количество человек в одной команде на игре, чтобы уложиться в лимит в 50 человек. При этом необходимо ужесточить масочный режим вплоть до введения нормы, запрещающей организациям допускать на свою территорию и обслуживать посетителей без масок. Очень странно, что за отсутствие масок штрафуют физических лиц, но не штрафуют организации, обслуживающие посетителей без масок. А в случае с QR-кодами всё наоборот – предусмотрен штраф для организаций, но нет штрафа для физических лиц.

Вполне возможно, что лишение по меньшей мере двух тысяч человек привычного досуга – это не аргумент. В конце концов, в хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, которые вряд ли пойдут вместо этого хулиганить и опустошать прилавки алкомаркетов. Готов согласиться с теми, кто будет говорить о том, что невозможность играть в любимую с детства игру не самая большая жертва в тот момент, когда страна и регион ежедневно обновляют рекорд по заболеваемости и смертности от ковида. Но вот вам перспективы вполне конкретных экономических потерь.

– Аренда льда в вечернее время от семи до двенадцати тысяч рублей, на «Дацюк-арене» ещё дороже. В Екатеринбурге и Верхней Пышме одиннадцать сертифицированных ледовых арен, – делится своими подсчётами с «Областной газетой» Денис Кардаков. – Кроме хоккеистов-любителей на аренах занимаются секции хоккея и фигурного катания. При трёх арендах в будни и четырёх-шести арендах в выходные одна арена способна генерировать арендный доход примерно в 250 тысяч рублей в неделю или грубо один миллион рублей в месяц. Соответственно все площадки – это примерно 13 миллионов рублей потерь ледовых арен, которые хоть и являются муниципальными, но находятся в основном на самофинансировании. Естественно, это резко скажется на доходе персонала арен.

На данный момент отменены все матчи в дивизионе «Любитель» ЕХЛ с 25 октября по 7 ноября. Сделано это для того, чтобы часть игроков, готовых пройти вакцинацию, смогла это сделать. Есть надежда, что привьётся большинство, и это позволит продолжить первенство. Решение о возобновлении игр будет принято только в том случае, если за него единогласно проголосуют представители всех команд.

История с ковидными ограничениями началась более полутора лет назад. И, скорее всего, растянется ещё на годы. Уже всем понятно, что точно не получится пересидеть и переждать, как в случае с заморозками или наводнениями. Надо учиться жить в этих условиях. И меры противодействия должны быть разумными и адекватными. Тогда и соблюдать их будут готовы намного больше людей.