Голкипер "Автомобилиста" Владимир Галкин вызван в сборную России на Кубок Карьяла

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Игры пройдут в Финляндии с 11 по 14 ноября.

Руководить командой будет Олег Барташ, он и его помощники вызвали в расположение сборной 28 хоккеистов. Среди них оказался и голкипер "Автомобилиста" Владимир Галкин. Для 21-летнего вратаря, воспитанника екатеринбургского хоккея, это первое приглашение в национальную команду. В этом сезоне после ухода Якуба Коваржа Владимир Галкин стал привлекаться к играм основной команды и отлично пользовался теми шансами, которые ему выпадали. Он сумел выиграть конкуренцию у более опытного Дмитрия Шикина и стал первым номером "Автомобилиста". В текущем сезоне Галкин провёл 16 матчей, в которых отразил 92,5% бросков (коэффициент надёжности - 2,25).

Также стало известно о том, что олимпийская сборная России (ближайший резерв) будет готовиться к матчам Кубка Германии, который пройдет с 11 по 14 ноября. Среди игроков, вызванных в расположение команды, оказался защитник "Автомобилиста" Александр Щемеров.

Календарь матчей сборной России на Кубке Карьяла:

11 ноября, четверг, 21:30. Финляндия – Россия.

13 ноября, суббота, 17:00. Россия – Швеция.

14 ноября, воскресенье, 16:30. Россия – Чехия.