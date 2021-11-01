«Автомобилист» одержал свою самую крупную победу в КХЛ

Вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин отразил 20 бросков. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные разгромил пекинский «Куньлунь Ред Стар» – 8:0. Это самая крупная победа екатеринбургской команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Автомобилист» подошёл к матчу с «Куньлунем» после двух обидных поражений от «Трактора» (3:4 в серии буллитов) и «Ак Барса» (2:3), а также победы над «Витязем» 5:2. В том матче, кстати, был установлен рекорд КХЛ: в течение 88 секунд команды на двоих забросили аж четыре шайбы.

«Куньлунь» же, напротив, сейчас один из аутсайдеров лиги: команда до встречи в Екатеринбурге проиграла семь матчей подряд.

Поэтому «Автомобилист» с первых минут взял инициативу в свои руки и уже в первом периоде шайба дважды побывала в воротах Джереми Смита. Отличились Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. В этом матче он набрал трёхсотое очко за карьеру в КХЛ. Во втором периоде вновь было заброшено две шайбы: Георгий Белоусов и Данил Романцев забили с интервалом в 29 секунд. Белоусов забросил с передачи новичка «шофёров» Якова Рылова.

Третий период подарил немногочисленным зрителям арены «Уралец» четыре безответных гола. Шайбы на свой счёт записали Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, Яков Рылов и Сергей Шумаков. Итог – 8:0. Вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин оформил первый «сухарь» за команду, оставив ворота в неприкосновенности (20 отражённых бросков).

«Автомобилист» одержал самую крупную победу за всю историю выступлений в КХЛ. До этого команда уже забрасывала восемь шайб, но всегда пропускала (последний раз в 2013-м «шофёры» разгромили братиславский «Слован» со счётом 8:1, а в 2009-м выиграли у «Витязя» 8:3).

– После двух достаточно обидных поражений мы дали команде выходной, – ответил на вопрос «Облгазеты» главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс. – Ребята отдохнули, а потом здорово потрудились на тренировке. Они вернулись на лёд, заряженные на борьбу, на работу. Также куража добавил переход Якова Рылова в команду. Это опытный игрок, который сразу же привнёс нужные нотки в игру. До этого мы допускали очень много бросков по своим воротам, много голов пропускали, и это было то, что нужно было поправить – мы это прекрасно понимали. Нужно более плотно играть в обороне, и Яков именно тот человек, который сейчас должен сделать эту разницу и помочь команде играть лучше.

Следующий матч наша команда проведёт 2 ноября на выезде против ЦСКА.

Перед очередным домашним матчем «Автомобилиста» против «Куньлунь Ред Стар» в команде решили объединить два повода – День Автомобилиста (31 октября) и юбилейный сезон свердловского хоккея (75 лет) – и организовать автопробег с участием ретро автомобилей. Колонна автомобилей взяла старт от Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме и финишировала на территории хоккейной арены КРК «Уралец». Здесь участники клуба «Авторетро – Екатеринбург» и преданные фанаты уральской команды устроили флешмоб, где выстроили свои авто в символику клуба и юбилейную дату. Свердловскому хоккею - 75 лет. Фото: Пресс-служба ХК "Автомобилист"