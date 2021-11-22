«Шофёры» опустились к зоне плей-офф

«Автомобилист» проиграл две домашние игры после паузы на матчи национальных сборных Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил домашнюю серию матчей после паузы на игры национальных сборных. Команда Билла Питерса провела в Екатеринбурге три матча: с «Нефтехимиком», «Амуром» и «Металлургом».

В первом матче после перерыва екатеринбуржцы принимали соседа по турнирной таблице – «Нефтехимик». Конечно, болельщикам «Автомобилиста» хочется, чтобы соседями по турнирной таблице были, например, «Авангард» или «Металлург», но приходится довольствоваться тем, что есть. На данный момент «шофёры» ведут борьбу за попадание в плей-офф, речи о каких-то более высоких местах пока не идёт. В матче с «Нефтехимиком» команда Билла Питерса создала большое количество моментов, из которых реализовала три. Наверное, единственным плюсом в этой встрече можно назвать игру в большинстве: две шайбы «шофёры» забросили, имея численное преимущество. Однако это не помогло «Автомобилисту» набрать очки. Вновь подвела игра в обороне: больше «шофёров» в этом сезоне пропускают только минское «Динамо», «Барыс», а также трио аутсайдеров лиги – «Витязь», «Куньлунь» и «Адмирал». «Автомобилист» уступил «Нефтехимику» со счётом 3:4 и не сумел зацепиться за очки.

Следующий матч «Автомобилист» проводил уже с прямым конкурентом за восьмую строчку на Востоке – «Амуром» («шофёры» идут восьмыми, «Амур» – девятым). В этой встрече с реализацией дела обстояли гораздо лучше, чем в в игре с «Нефтехимиком». Особенно старался Алексей Макеев, который уже в первом периоде оформил дубль. Во втором периоде отличился Степан Хрипунов, в третьем – Шейн Принс. Как итог – уверенная победа «Автомобилиста» со счётом 4:0, а Дмитрий Шикин записал в свой актив «сухарь».

Заключительной встречей домашней серии стал матч против лидера Востока – магнитогорского «Металлурга». Увы, фавориты из Магнитогорска на классе разобрались с екатеринбургской командой. Открыв счёт в самом начале матча, «Металлург» удерживал преимущество вплоть до середины третьего периода, когда сумел отличиться во второй раз. Под занавес встречи гости забросили третью шайбу и установили окончательный счёт встречи – 3:0.

«Автомобилист» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице после домашней серии, пропустив вперёд «Нефтехимик», преимущество над «Амуром» составляет четыре очка. Впереди у «шофёров» сложный выезд на Дальний Восток, где придётся сыграть с «Амуром» (24 ноября) и «Адмиралом» (26-го), а также заехать в гости к «Сибири» (28-го).

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