Александр Щемеров: "Не считаю себя ветераном, но в сборной был одним из самых взрослых"

Фото: Алексей Кунилов

В середине ноября в Континентальной хоккейной лиге была пауза на матчи национальных команд. Из "Автомобилиста" вызовы в сборную России получили два игрока: голкипер Владимир Галкин отправился на Кубок Карьяла, а защитник Александр Щемеров провёл три встречи в составе Олимпийской сборной России (ближайший резерв) на Кубке Германии. Для воспитанника екатеринбургской школы хоккея это уже второй Кубок Германии в карьере: он получал вызов в 2019 году. В интервью "Областной газете" Александр Щемеров рассказал о первых шагах в хоккее, о финской главе карьеры, о приглашении в "Автомобилист" от Билла Питерса и цели попасть в основную сборную России.

"Вратари - особенные люди"

- Расскажи, почему именно хоккей?

- Думаю, как у всех - привели в секцию родители. Зима долгая, и чтобы я нигде не околачивался без дела по дворам, меня решили пристроить в хоккей. Тем более что отец часто зимой собирался со своими друзьями и играл. Брал меня с собой. Сначала я просто катался, потом стало получаться, и меня отдали в секцию.

- В детстве многие хотят играть в нападении, забрасывать шайбы или, наоборот, быть голкипером. Ты же стал защитником. Это пришло со временем, или же сразу оборонительная позиция была по душе?

- Как-то сразу поставили играть в защиту, я был не против. Был один период, когда пробовали всех ребят в воротах, и у меня было большое желание испытать себя. Тогда казалось, что быть вратарём - это круто, много разной формы. Но до меня очередь так и не дошла. И потом уже про себя думаю: "И слава богу". В спортивной школе пару раз вставал в ворота, это было перед Новым годом, как развлечение. И мне не очень понравилось. Одно дело, когда шайба прилетает в тебя три-четыре раза за игру, другое дело - когда постоянно. Вратари - особенные люди.

- В одном из интервью ты рассказывал, что в 18 лет ты получил серьёзную травму после жёсткого столкновения - перелом ключицы. И потом восстанавливался полгода. Насколько такие моменты влияют на психологическое состояние? Нет ли потом боязни идти в стыки?

- С детства уже понимал, что хоккей - контактный вид спорта. И рано или поздно появляются различные травмы. Где-то неудачный стык, силовой приём, шайба прилетела. После любой травмы самое главное - полностью её залечить, чтобы не было рецидива. К своему перелому я подошёл ответственно, и только когда полностью восстановился, начались тренировки с контактом. Это для того, чтобы как раз увереннее себя чувствовать и не бояться единоборств.

Фото: Алексей Кунилов

"В Финляндии другой менталитет и ритм жизни"

- В твоей карьере есть глава, связанная с Финляндией. Как появился вариант с переездом, и долго ли размышлял над предложением?

- Я начал сезон в "Горняке", в Учалах. Отыграл полтора месяца, после домашней серии мне позвонил спортивный директор "Автомобилиста" Олег Иаганесович Гросс и сказал, что есть вариант попробовать свои силы за границей. Я с этой мыслью ночь переспал, на следующий день уже ехал в Екатеринбург, а ещё через день улетал. Причём, как только прилетел в Финляндию, сразу отыграл матч за новую команду. Между последней игрой за "Горняк" и первой игрой за "Пеликанс" из Лахти прошло всего два-три дня.

- Нужно ли было на адаптацию к новому хоккею, к новой лиге?

- Конечно, потребовалось время. Всё-таки тот хоккей, который в ВХЛ и КХЛ, отличается от того, что требовалось в Финляндии. Но хорошо, что я сразу же попал в игровой ритм и уже по ходу дела привыкал к новым обстоятельствам. Лишний раз не было времени подумать: "А что, а где, а как?". Нужно было брать и делать.

- В бытовом плане насколько тяжело привыкнуть к новой стране?

- Менталитет у финнов другой, к этому нужно было привыкнуть. Абсолютно другой ритм жизни, что тоже было непривычно. А что касается языкового барьера, то здесь проблем не было. Практически все финны хотя бы на каком-то уровне говорят по-английски, поэтому объясниться можно было почти с каждым.

- К основной команде "Автомобилиста" ты присоединился в прошлом сезоне за несколько матчей до плей-офф. Насколько неожиданным для тебя это был вызов?

- Играя в фарм-клубе "Автомобилиста" - "Горняке" - мы прекрасно видели, что за нами следит тренерский штаб основной команды. Особенно когда "Горняк" стал базироваться в Верхней Пышме, а не в Учалах, мы стали ближе к основе. До этого ребят уже привлекали. Правильнее сказать, что о вызове в основную команду никто заранее не думает, не гадает. Мы были сконцентрированы на нашей игре в "Горняке", на результатах.

- Какие-то конкретные задачи были поставлены перед тобой?

- Нет. Такого, чтобы подошёл Билл Питерс и сказал, что я должен что-то конкретно делать на тренировках и играх, не было. Требования ко всем одинаковые в команде, ты должен хорошо выполнять свою работу.

- Перед плей-офф было волнение?

- Для меня это был первый полноценный плей-офф в КХЛ, так как до этого при Владимире Крикунове я был "лимитчиком" и провёл всего пару смен. Поэтому было волнение оттого, что не знаешь, что тебя ждёт. Одно дело - регулярный чемпионат, другое - игры на вылет. Но с первой игрой, когда провёл две-три смены, волнение ушло. Тем более что ребята в команде опытные, мастеровитые, где надо - подсказали, где надо - успокоили. Волнение в первой игре - это нормально.

- Ты не играл в КХЛ довольно долго, выступал в ВХЛ и в чемпионате Финляндии. Сильно отличается уровень хоккея в этих лигах?

- Игра везде более-менее одинаковая, отличия в основном в системе, в требованиях тренера, эти нюансы можно найти в каждой команде. В финской лиге можно сказать, чем одна команда отличается от другой, то же самое и в ВХЛ, и в КХЛ. Главное отличие, наверное - в КХЛ просто необходима полнейшая концентрация, особенно в плей-офф, когда остаются сильнейшие команды. Если, к примеру, из трёх ошибок в ВХЛ тебе могли забить одну шайбу, в Финляндии из трёх ошибок забросят две шайбы, а в КХЛ из-за одной ошибки могут забросить три шайбы. Это основная разница, которую невозможно не заметить.

- Сейчас, когда ты обосновался в основной команде, можно ли сказать, что адаптировался к КХЛ?

- Хочется на это надеяться, потому что уже достаточно времени нахожусь в команде, налаживаю взаимопонимание с партнёрами. Но с другой стороны, всегда есть куда расти, нужно работать, постоянно прогрессировать.

Фото: Алексей Кунилов

"Основная сборная - не мечта, а цель"

- В этом сезоне "Автомобилист" довольно много пропускает. Ты, как защитник, в чём видишь причину?

- Не могу выделить что-то одно. Скорее, это некий комплекс. Где-то сами много ошибаемся, и нас тут же за это наказывают. Где-то просто не везёт, вроде и играем хорошо. Где-то пытаемся сыграть слишком агрессивно, с упором на атаку. Плюс в начале сезона немного не получалась игра в меньшинстве, много пропускали в неравных составах. Сейчас вроде выровняли этот компонент.

- За счёт тренировок?

- Конечно. У нас хороший тренерский штаб, который обратил внимание на то, чего не хватало. Где-то какие-то винтики закрутили, где-то раскрутили. Что-то поменяли в наших действиях, и мы стали гораздо увереннее.

- Ты вызывался в Олимпийскую сборную на Кубок Германии в 2019 году и в нынешнем году. Играть за сборную, пусть и не основную - особые ощущения?

- Неважно, в какую сборную ты едешь. Это всегда только самые положительные эмоции. Всегда очень приятно и трепетно надевать майку, на которой изображён герб твоей страны, защищать честь страны на любом уровне. Это положительный опыт, положительные эмоции.

- На Кубке Германии сборная России потерпела три поражения. Как оценишь игру команды?

- Надо понимать, что у нас была очень молодая сборная. Это не оправдание, это данность. Я, например, не считаю себя ветераном, мне 24 года, а я был самым возрастным игроком нашей команды. Проиграли где-то именно из-за недостатка опыта, ошибались там, где нужно было сыграть попроще. В каждом матче мы забивали первыми, но затем уступали. Также надо сказать, что другие сборные были постарше нас, и для их хоккеистов это был один из последних шансов заявить о себе в преддверии Олимпиады. Я так думаю, что у словаков, немцев и швейцарцев наберётся по пять-семь человек из НХЛ, остальные будут представители разных европейских чемпионатов, поэтому они хотели себя проявить в этих матчах.

- Есть ли мечта об основной сборной?

- Это даже, скорее, не мечта, а цель. Если не будет такой цели, то надо задаться вопросом: "А для чего тогда всё это?". Нужно стараться, работать, и если всё будет идти хорошо, то вполне по силам её достигнуть.