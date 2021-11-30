Песня Билла Питерса спета: «Автомобилист» назначил Николая Заварухина главным тренером

Николай Заварухин (справа) стал ассистентом Билла Питерса (в центре) в межсезонье, а уже в середине сезона сменил его на посту главного тренера. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

В хоккейном клубе «Автомобилист» произошли долгожданные для болельщиков команды перестановки. Канадский специалист Билл Питерс покинул пост главного тренера «шофёров», на его место был назначенНиколай Заварухин, работавший ассистентом у Питерса.

Питерс не воспользовался вторым шансом

Билл возглавил «Автомобилист» в мае 2020 года, сменив Андрея Мартемьянова. До этого канадский специалист работал в НХЛ, имел опыт работы в сборной Канады, с которой выигрывал чемпионат мира. Есть мнение, что за переезд Питерса в Екатеринбург выступал Павел Дацюк, который в своё время работал с канадцем.

Казалось, что вариант для «Автомобилиста» вполне хороший: опытный иностранный тренер на контрасте с Андреем Мартемьяновым смотрелся выигрышнее. Билл Питерс взял с собой в Екатеринбург своего друга Германа Титова, который должен был помочь ему адаптироваться в России. А адаптация ему действительно была нужна.

Первые проблемы у канадца возникли из-за пандемии. Сначала Питерс никак не мог прилететь в Екатеринбург из-за закрытых границ, затем не по плану пошла предсезонная подготовка команды, а после команда и вовсе практически в полном составе переболела коронавирусом: к моменту старта прошлого сезона «шофёры» только-только вышли из лазарета. Первый сезон Питерса в Екатеринбурге получился неровным. Периодами «Автомобилист» показывал хорошую игру и даже взбирался на первое место в Восточной конференции, периодами были провалы: десять поражений подряд привели к тому, что «шофёры» опустились в конец первой восьмёрки Востока. При этом в команде совершенно не блистали легионеры, от которых ждали результата. Казалось, что Питерс не до конца ознакомился с теми хоккеистами, которых приобрёл.

В плей-офф команду затащили, по сути, свои парни. Дацюк – Макеев – Голышев – свердловское трио играло значительно интереснее иностранцев. В первом раунде «Автомобилист» встретился с будущим чемпионом, смотрелся неплохо, но всё равно уступил. Контракт у Питерса был на два сезона, разрывать его не стали, и Билл Питерс начал подготовку ко второму сезону в «Автомобилисте».

Здесь уже Питерс сам командовал на предсезонной подготовке, сам подбирал игроков (сменил почти всех легионеров) и сам был ответственным за дальнейшие результаты. Команда по именам была сильнее, чем в прошлом сезоне, но с первых же матчей стало понятно, что «Автомобилист» с Биллом Питерсом далеко не уедет. Пришли Шейн Принс и Райан Спунер, которые в сезоне 2020/2021 тащили минское «Динамо» и играли очень ярко, в Екатеринбурге же они просто потерялись. Тренер пробовал игроков на непривычных для них позициях, пытался менять звенья, но результата, и, что не мало важно, игры просто не было. Стиль работы Билла Питерса так и не сумели проследить в Екатеринбурге за полтора сезона, команда, от которой ждут как минимум попадания в финал конференции, едва заходит в плей-офф на данный момент. Руководство клуба всё же решило расстаться с Питерсом посреди сезона, хотя, конечно, такая практика не всегда положительна. Но других вариантов просто не было: «Автомобилист» при всём своём потенциале топтался на месте.

– Перестановка в тренерском штабе в первую очередь, конечно, связана с неудовлетворительными результатами команды, это не та игра и не те результаты, которых ждут от нас болельщики. Контракт с Николаем Заварухиным подписан на полтора сезона, но прежде всего нужно нормализовать игру команды в текущем сезоне, всё-таки ещё достаточно игр, чтобы исправить положение в турнирной таблице и выполнять те задачи, которые стоят перед командой. С Биллом расстались в соответствии с регламентом КХЛ, желаем ему удачи в дальнейшей карьере, – рассказал «Областной газете» директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Необходимая встряска

Особых вариантов на замену Биллу, кроме Николая Заварухина, у «Автомобилиста» не было: всё-таки середина сезона, все хорошие специалисты находятся при клубах. Возможно, екатеринбургский клуб позвал летом Заварухина не только в качестве помощника Питерсу, но и в качестве его замены в случае неудачных результатов. Такой план «Б». Так или иначе, клуб объявил о назначении Николая Заварухина, с которым подписали контракт на полтора сезона.

Николай Николаевич – человек для Екатеринбурга неновый: он уже работал ассистентом у Андрея Мартемьянова с 2017 по 2019 год. Затем Заварухин отправился в «Сибирь» уже в качестве главного тренера, выстроил неплохую команду при сравнительно небольшом бюджете, более того, именно «Сибирь» выбила «Автомобилист» в первом раунде плей-офф в сезоне 2019/2020, после чего Мартемьянов покинул команду, а на смену пришёл Билл Питерс. Вот так Николай Заварухин начал карьеру канадца в Екатеринбурге, он же продолжит его дело, но уже без него самого.

Заварухин грамотно выстроил оборону в «Сибири», клуб из Новосибирска очень надёжно играл в защите, а в атаке очки команде приносило финское звено. Обороной предстоит заняться наставнику и в «Автомобилисте»: пожалуй, сейчас это самое слабое звено в игре екатеринбуржцев. Только пять команд на данный момент пропустили больше, чем «шофёры», и это, конечно, надо исправлять. В атаке, как уже было сказано выше, есть хорошие исполнители: один Стефан да Коста чего стоит.

Ну и, конечно, новому главному тренеру придётся встряхнуть команду. Возможно, смена наставника действительно позитивно скажется на психологическом состоянии команды. В последних матчах «Автомобилист» играет без горящих глаз, а без этого встречи не выигрываются. Для Николая Николаевича это назначение – большой шанс доказать свою состоятельность как главного тренера, для «Автомобилиста» – необходимые перемены. Впереди ещё половина чемпионата, в том числе и плей-офф, так что время на исправление ситуации есть. Вопрос только в том, как этим временем воспользуется новый наставник.

Комментарий Алексей КУРОШ, спортивный журналист: – Отставка Питерса не выглядит неожиданной. Канадцу грех жаловаться, что ему не дали шанса проявить себя, поскольку у него было полтора сезона. Борьба за место в плей-офф – это явно не то, что от него ждали. Что касается назначения Николая Заварухина, то клуб сделал ставку на специалиста, который уже работал в команде, хорошо её знает. Плюс у него есть успешный опыт самостоятельной работы в «Сибири». Я не могу выделить какую-то одну проблему, которую новому главному тренеру надо решать в первую очередь, они есть во всех линиях. До сих пор нет определённости с основным вратарём – и к Галкину, и к Шикину есть претензии. Но большое количество пропущенных шайб – это не только вина вратарей, но и защиты – очень много бросков наносится по воротам нашей команды в каждой игре. В нападении непонятно, на кого мы в первую очередь рассчитываем, какое звено у нас ударное. Поиск идёт с начала сезона, но результата до сих пор нет. И ещё очень настораживает тенденция, что «Автомобилист» выигрывает только в тех матчах, где он явно сильнее. В упорной борьбе в подавляющем большинстве случаев это не мы. Подготовил Евгений Ячменёв.