Анатолий Голышев возвращается из НХЛ в "Автомобилист"

Фото: Владимир Мартьянов

Экс-нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев вновь будет выступать за команду из Екатеринбурга. Форвард возвращается из клуба НХЛ "Айлендерс", с которым подписал контракт по окончанию прошлого сезона.

Информацию о том, что Голышев продолжит карьеру в "Автомобилисте", "Областной газете" подтвердили в екатеринбургском клубе. Анатолий должен прилететь в Екатеринбург в понедельник, когда в КХЛ начнётся недельная пауза на матчи Кубка Первого канала.

Голышев дебютировал за основную команду "Автомобилиста" в сезоне 2013/2014. За восемь лет в составе "шофёров" Анатолий провёл 401 матч, где набрал 220 (109+111) очков, он является лучшим бомбардиром и снайпером команды за всю историю выступлений клуба в КХЛ.

Нападающий был задрафтован командой НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" ещё в 2016-м году, однако решил попробовать свои силы за океаном только после завершения прошлого сезона. Голышев перебрался в Нью-Йорк вместе с семьёй, в НХЛ на тот момент ещё продолжался сезон, правда, Анатолий так и не сыграл ни одного матча. В текущем сезоне Голышев выступал за фарм-клуб "Айлендерс" в АХЛ - "Бриджпорт". Там он провёл 15 матчей, в которых забросил пять шайб и сделал две результативные передачи. Однако шанса в основной команде он так и не получил, хотя Голышев ехал в Нью-Йорк с целью играть в НХЛ. Анатолий не провёл ни одного официального матча в главной команде "Айлендерс" и возвращается в Россию.

Напомним, что на данный момент "Автомобилист" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Николая Заварухина после подписания номера провела выездной матч против "Локомотива", а в воскресенье сыграет в Москве со "Спартаком".