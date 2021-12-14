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14 декабря 2021, 08:46

«Автомобилист» заключил контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" заполнил оставшуюся легионерскую позицию в команде. В Екатеринбург перебирается шведский голкипер рижского "Динамо" Юхан Маттссон.

29-летний шведский вратарь выступал на юниорском уровне в Северной Америке, однако карьеру в НХЛ построить не удалось, и Юхан вернулся в Швецию, где начинал заниматься хоккеем. Выступал за четыре местные команды: «Юргорден», «Бьёрклёвен», «Тимро» и «Фрёлунда». В составе последней становился чемпионом Швеции, а также победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году перебрался в КХЛ, пополнив состав рижского "Динамо".  В 28 матчах нынешнего сезона Юхан отразил 91,6 % бросков по своим воротам, показав коэффициент надёжности 2,51.

Напомним, что "Автомобилист" в начале сезона потерял своего основного голкипера - Якуба Коваржа. После ухода чешского вратаря за место в стартовом составе соперничали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин: оба получали шансы проявить себя, и оба по статистическим показателям нынешнего сезона обходят Юхана Маттссона.

Областная газета Свердловской области

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