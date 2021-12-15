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15 декабря 2021, 23:02

Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею

Фото: Федерация хоккея России

15 декабря стартовал Кубок Первого канала по хоккею. Встреча сборных России и Канады завершилась победой наших спортсменов со счётом 4:3.

В первом периоде отличился российский хоккеист Егор Коршков, открывший счёт в матче. Во втором периоде канадцы сравняли счёт, однако от россиян последовал молниеносный ответ - гол от Александра Елесина. Уже к концу второй 20-минутки большинство смог реализовать Никита Нестеров.

Третий период сборная России начала удачно - с гола канадцам, который забил Вадим Шипачёв. Вторую шайбу в завершающей 20-минутке забросили канадцы, третью - за 1,5 минуты до конца встречи. Счёт стал 4:3, с ним и завершился матч.

Удачу россиянам принесла форма с надписью "СССР", стилизованная под экипировку советской сборной 1956 года. Именно в этом году сборная СССР впервые выступала на Олимпийских играх и завевала золотые медали. К слову, 22 декабря будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.

Отметим, что Кубок Первого канала-2021 - последний турнир перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Соревнования пройдут с 15 по 19 декабря. 16 декабря российские хоккеисты сыграют со Швецией, 18 декабря - с Финляндией, 19 декабря - с Чехией.

Областная газета Свердловской области

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