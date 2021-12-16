Сборная России по хоккею выиграла у Швеции с минимальным счётом 1:0

Россия-Швеция. Фото: Федерация хоккея России/ФХР/fhr.ru/media

Сборная России по хоккею на Кубке Первого канала с минимальным счётом обыграла команду Швеции – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Второй матч на Кубке Первого канала для России получился не самым результативным. Первая и единственная шайба влетела в ворота сборной Швеции уже в третьем периоде. Отличился Вячеслав Войнов, которому ассистировали Никита Гусев и Владимир Ткачёв. Шведы совершили 34 броска по воротам Ивана Федотова, но забить так и не смогли.

Сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд. 15 декабря подопечные Алексея Жамнова обыграли Канаду со счётом 4:3. 18 декабря россияне сыграют с Чехией