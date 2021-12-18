Сборная России одержала третью победу на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Дважды за игру отличилась тройка российских игроков - Михаил Григоренко, Никита Гусев и Вадим Шипачёв. Они реализовали два гола - в первом и втором периодах. Дубль оформил хоккеист Григоренко.
Стоит отметить, что российские спортсмены лидировали уже после первого периода. Шайбы в ворота соперников забросили Арсений Грицюк, Даниил Вовченко (ему ассистировали Егор Коршков и Артём Анисимов) и Михаил Григоренко (Никита Гусев и Вадим Шипачёв). Затем чехи всё же сократили дистанцию до двух шайб, забив один гол к концу первой 20-минутки.
Под конец второго периода, кроме Михаила Григоренко, гол забил Александр Елесин. Счёт стал 5:1. В третьей 20-минутке команде Чехии удалось отыграть одну шайбу.
В итоге сборная России по хоккею одержала третью победу подряд. 15 декабря подопечные Алексея Жамнова обыграли Канаду со счётом 4:3. 16 декабря - Швецию с минимальным счётом (1:0). 19 декабря российские хоккеисты сыграют с Финляндией. На этом Кубок Первого канала-2021 завершится для наших спортсменов.
Для чехов это был второй матч в рамках нынешнего этапа Евротура. Турнир чешская сборная начала на родине, в Праге, где уступила сборной Финляндии в серии бросков – 2:3.