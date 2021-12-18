Сборная России одержала третью победу на Кубке Первого канала по хоккею

Российские спортсмены лидировали уже после первого периода. Счёт после первой 20-минутки был 3:1. Фото: Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Дважды за игру отличилась тройка российских игроков - Михаил Григоренко, Никита Гусев и Вадим Шипачёв. Они реализовали два гола - в первом и втором периодах. Дубль оформил хоккеист Григоренко.

Стоит отметить, что российские спортсмены лидировали уже после первого периода. Шайбы в ворота соперников забросили Арсений Грицюк, Даниил Вовченко (ему ассистировали Егор Коршков и Артём Анисимов) и Михаил Григоренко (Никита Гусев и Вадим Шипачёв). Затем чехи всё же сократили дистанцию до двух шайб, забив один гол к концу первой 20-минутки.

Под конец второго периода, кроме Михаила Григоренко, гол забил Александр Елесин. Счёт стал 5:1. В третьей 20-минутке команде Чехии удалось отыграть одну шайбу.